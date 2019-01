Un méchant crédible

Après 14 ans de vie de couple, le comédien Kevin Houle est toujours capable de surprendre sa conjointe, la comédienne Eloisa Cervantes. À preuve, il lui a réellement fait croire à son personnage de méchant narcissique dans la série Les Honorables.

« Pendant tout le tournage, je ne voulais pas qu’elle sache ce qui se passait. On a écouté les quatre premiers épisodes ensemble et elle est fière de moi. Elle y croit. Elle me connaît sous toutes les facettes et elle voit où je suis allé chercher mon petit côté mean », raconte-t-il, croisé sur le tapis jaune de la première de la nouvelle série de Club illico, Les Honorables, mercredi dernier.

C’est sur les bancs de l’école de théâtre que se sont rencontrés les deux comédiens qui, depuis, ont fondé une famille.

« On a deux filles de 3 et 5 ans, Flora et Lila Sofia », dit-il.