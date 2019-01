Un menu spécial pour ses 50 ans

Patrick Huard franchissait plus tôt ce mois-ci le cap de la cinquantaine. Pour l’occasion, le comédien a eu droit à son « menu de rêve », préparé spécialement par les quatre femmes de sa vie.

« J’ai mangé en entrée un tartare de saumon de ma fille. Le plat principal était le spaghetti de ma mère et le dessert, c’était la tarte au chocolat de ma femme. Il y avait aussi une salade de ma sœur », raconte-t-il, croisé à la première de la nouvelle série Les Honorables, mercredi dernier.

Ainsi, la transition vers cette nouvelle décennie s’est faite sans le moindre heurt.

« La cinquantaine ne m’a amené aucune nostalgie. Zéro ! Je me suis dit : “Wow, il me reste plein de temps, pour faire plein d’affaires.” Je regarde en avant ! J’ai plein d’idées et plein de beaux projets », confie-t-il.