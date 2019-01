Une pause au Salvador

Francisco Randez s’est récemment offert une demi-sabbatique, histoire de « se ressourcer ». Et c’est sur l’Amérique centrale que le comédien et animateur a mis le cap pour 11 semaines afin de faire le plein d’énergie pour entamer la nouvelle année.

« J’ai passé six semaines au Salvador et cinq semaines en Équateur. J’y ai pratiqué beaucoup de surf et de ju-jitsu. J’avais décidé l’automne dernier et cet hiver de faire beaucoup de place dans mon agenda, pour me ressourcer », raconte-t-il au Journal, joint par le téléphone, jeudi dernier.

De retour au bercail depuis les Fêtes, il compte déjà reprendre l’avion dans quelques jours pour retrouver le Salvador, sa nouvelle destination fétiche.

« Je repars dans deux semaines. J’ai adoré le Salvador. Les gens sont super accueillants et vraiment gentils. Ils ont une façon d’aborder la vie qui est plus simple. Les rapports sont plus francs », avance-t-il.