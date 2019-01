Visite du studio de QUB radio

Marie-Christine a visité le studio de QUB radio, dont le – tout petit – studio est installé à l’Assemblée nationale. Elle y a rencontré Antoine Robitaille et Jonathan Trudeau, membres de l’équipe d’animation, et ils ont parlé du côté visionnaire de cette station entièrement numérique, axée sur les affaires publiques et les opinions. Ils ont entre autres discuté de la couverture de la politique québécoise et de la large place faite à la région de la Capitale-Nationale dans la programmation.

Photo courtoisie

Lancée en octobre 2018, QUB radio regroupe des personnalités aimées du public et fait une large place à une variété d’opinions. Au micro, notamment: Mario Dumont, Benoît Dutrizac, Richard Martineau et Sophie Durocher, ainsi que Bianca Longpré, Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné, fraîchement arrivées dans le milieu.

Pour écouter QUB radio, il faut télécharger l’application ou encore se rendre sur son site web, ou sur les sites web du Journal de Québec et du Journal de Montréal, ou de TVA Nouvelles. La station est aussi accessible à partir d’illico. Information: qub.radio.