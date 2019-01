LAVOIE, Jean-Charles



Au Centre hospitalier Chauveau, le 19 décembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Lavoie, fils de feu monsieur Émile Lavoie et de feu dame Antoinette Bernier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Michel (Liliane Boulet), Pierre, Danielle, Marc, feu Jean, Claude et Christian (Jessie Beaulieu); ses petits-enfants : Audrey Boulet Lavoie (Yannick Lessard), Nicolas Boulet Lavoie (Julie Godbout), Jean-Philippe Lavoie (Jessie Bernier), Rosemarie Lavoie et plusieurs arrière- petits-enfants, ainsi que les membres de la famille Dassylva; ses frères et sœurs : Maurice (Eliette Laurendreau), Lorette (Jean-Claude Fortin), Gisèle, Lorraine, feu Pierrette (Roger Turgeon), Gilles (Louise Labbé), Lyse (Denys Brochu), Marielle (Jacques Gagnon), feu Philippe (Lise Miville) Émilien et Denyse ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, un merci spécial à sa grande amie Aline Audet. Un grand merci également à l'équipe du CLSC Sainte-Foy, dont la Dre Karine St-Hilaire et l'infirmière Catherine Laflamme, ainsi que tout le personnel qui s'est occupé de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3 tél : 418-683-8666.