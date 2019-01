ROCHEFORT, Jean-Marie



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, entouré des siens, dans le calme et la sérénité tout doucement il est parti. Le dernier d'une famille de treize enfants, fils de Mary Perron et de Octave Rochefort. Il laisse, aujourd'hui, dans le deuil ses nombreux neveux et nièces. Famille de feu Roméo Rochefort (feu Alexandra Brochu), Noëlla, Diane, Louise. Famille de feu Jean-Guy Rochefort (Pierrette Langlois), François, Anne, Patrice, Dominique. Famille de feu René Rochefort (feu Carmelle Careau), Jacques et Denise. Famille de feu Germaine Rochefort (feu Albert Bédard), Jean-Pierre, Yves et Gaétan Bédard. Famille de feu Alice Rochefort (feu Edouard Ouellet) Micheline, Pierre et Liliane Ouellet. Famille de feu Gertrude Rochefort, Carole, Ginette, Francine et Robert Gagné. Famille de feu Marie-Jeanne Rochefort (feu Jean-Baptiste Miller) Lise et Sylvie ainsi que Kate Miller, Loic et Christof Gauvreau, ses nombreux amis, en particulier Wilbrod Rodrigue et André Boivin.la famille accueillera les condoléances à partir de 13h et une cérémonie suivra à 14h au