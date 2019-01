COUTURIER, Janine Poirier



Au Centre d'hébergement Cooke, le 29 décembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Janine Poirier, épouse de feu monsieur Jacques Couturier, fille de feu dame Cécile Drolet et de feu monsieur Sarto Poirier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Alain (Sylvie Morin) et Bruno (Marie Larochelle); ses petits-enfants: Noémis, Mathilde (Alain), Valérie (Guillaume), Gabriel (Charles), Julien, David, Charles (Catherine), Félix, Delphine (Jean-François), Rosalie (Alexandre) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Auguste, Théodore et Henri; ses frères et sœurs: feu Jean-Marc (Thérèse), Olivette (Claude), Robert (feu Arlyne), Thérèse (André) et Gilberte (feu André); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couturier: Gilles (Fleurette), feu Ghislaine (feu John), feu Marthe (Marcel), Agathe (feu Raymond), Andrée (Claude), Bernard (Carmel), Benoit (Marielle), Yves (feu Anita) et Michel (Diane); ses filleuls : Mario, Patrick et Diane ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont tout particulièrement Anne Vermette pour ses bons soins. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Cooke à Trois-Rivières pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Carpe Diem, 1765, boul. Saint-Louis, Trois-Rivières QC G8Z 2N7 tél. : 1-819-376-7063 (https://alzheimercarpediem.com/).