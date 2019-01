BEAUDRY, Lucette Leblanc



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lucette Leblanc, épouse de feu M. Ronald Beaudry. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairedimanche de 14h à 16h et lundi, jour des funérailles, de 9h à 10h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil sa sœur Pierrette (feu Bruno Bergeron); ses frères et ses belles-sœurs: Rosaire (Jeanne-Mance Labbé), René (feu Madeleine Pothier) et Lise Beaubien Leblanc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudry : Charles (Renée Lapointe), Carmelle (Michel Imbeau), Robert (Hélène Breton), Gérard (Marie-Claude Leclair) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél.: 418 683-8666