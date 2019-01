ABRAN, Jean



Né le 25 février 1954 à Trois-Rivières, décédé le 14 décembre 2018 à son domicile entouré de Gilles Kègle, Jean était missionnaire de la paix.La famille vous accueillera aude 10h30 à 11 h.Il laisse dans le deuil, son frère André (Jeanne Plamondon), ses sœurs: Hélène (Raymond Tremblay), Jacqueline (Jean-Paul Bergeron) et Louise (André Champagne). Jean était aussi le frère de: feu Pierre (feu Nicole Landry) et de feu Ginette. Il laisse également dans le deuil son grand ami Roger St-Pierre ainsi que les missionnaires de la paix de la Fondation Gilles Kègle et Gilles Kègle avec qui il vivait depuis 19 ans ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines.