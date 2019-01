7 belles patinoires, en ville ou en nature

Certaines patinoires valent vraiment le déplacement pour l’ambiance ou pour leurs bonnes conditions de glace. Sentier glacé en forêt ou patinoires réfrigérées, vous avez le choix, que ce soit en famille, en couple ou entre amis.

Le Village Vacances Valcartier

Photo courtoisie, Stéphane Audet

À 20 minutes au nord de Québec, à quelques pas de l’Hôtel de glace et des glissoires sur tubes, un sentier de patin d’un kilomètre pénètre dans le parc aquatique gelé. Le trajet longe le Repaire des pirates et la Cité des donjons, suscitant l’émerveillement des enfants et de ceux qui le sont restés. Éclairé en soirée.

Tarif : 5 $. Location de patins : 5 $. Des forfaits incluent le patin avec la visite de l’Hôtel de glace et les glissoires.

1 888 384-5524

www.valcartier.com

Le parc des Chutes-Dorwin

Photo courtoisie, Tourisme Lanaudière, M-O Guilbault

À Rawdon, dans Lanaudière, cet espace vert est agrémenté d’un sentier glacé de près d’un kilomètre dans une pinède. Des sculptures redonnent vie à des arbres qui ont dû être coupés. Le soir, de petites lumières comme celles des décorations de Noël apportent une touche de magie.

Gratuit. Un chalet est à notre disposition pour chausser nos patins et nous réchauffer.

450 834-2596

rawdon.ca/activites/activites-hivernales

Le parc des Pionniers

Photo courtoisie, Tourisme Lanaudière, Louis Coutu

Près du lac Archambault, à Saint-Donat au nord de Montréal, un sentier de patin d’un kilomètre en forme de boucle pénètre dans un boisé. C’est ouvert en soirée. Un pavillon nous permet de mettre nos patins confortablement.

Sans frais d’accès. Location de patins (bloc de quatre heures) : 10 $ par adulte, 6 $ par enfant.

819 424-2833, 1 888-783-6628

www.tourismesaint-donat.com

Au Vieux-Port de Montréal

Photo courtoisie, SVPM, Éric Delbaere

De la patinoire Natrel au bassin Bonsecours, on a un superbe point de vue sur la métropole. À la surface réfrigérée s’ajoute un corridor d’un demi-kilomètre, quand la glace naturelle est en bonne condition. Musique et animation.

Ouvert le soir. Patins à louer : 10 $. Vestiaire. Bistro. Métro Champ-de-Mars. Adultes et ados : 7 $, enfants (6 à 12 ans) : 5 $.

514 496-PORT

www.vieuxportdemontreal.com

La cabane à sucre Érable rouge

Photo courtoisie, Buzz Production, TCDQ

À un peu plus d’une heure de Montréal ou de Québec, l’érablière située à Saint-Valère est traversée par cinq kilomètres de sentiers de patin. La cabane à sucre abrite un petit casse-croûte où on mange une réconfortante soupe aux pois. On peut même y apporter notre lunch (il y a un micro-ondes).

Location et aiguisage. Ouvert jusqu’à 20 h les vendredis et samedis (on patine au clair de lune). Conditions de glace mises à jour sur le site web. Adultes : 12 $, enfants (5 à 17 ans) : 9 $.

819 353-1616

www.erablerouge.com

Le Complexe sportif Bell

Photo courtoisie, Alain Demers

À l’entrée nord du Quartier Dix30, à Brossard, l’aréna pour l’entraînement du Canadien de Montréal est ouvert pour le patinage libre, sous la gestion de la Ville de Brossard. On chausse nos patins dans les vestiaires. Informez-vous de l’horaire avant de vous rendre.

Admission : 4 $. Location de patins : 5 $. Aiguisage.

450 923-6311

www.csbell.ca/programmes/patinage-libre

Au Vieux-Québec

Photo courtoisie, Office du tourisme de Québec, Yves Tessier

Patiner gratuitement dans l’ambiance féérique du Vieux-Québec, voilà qui vaut la peine de dépoussiérer les patins qu’on se promettait d’utiliser durant les Fêtes. La patinoire réfrigérée de la place D’Youville permet les meilleures conditions de glace possible.