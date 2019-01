COMTOIS, Albert



À Lévis, le 31 décembre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Albert Comtois, fils de feu monsieur Georges-Édouard Comtois et de feu madame Éva Rancourt. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Joëlle (Daniel Venne), Simon (Joyce Pépin), Marianne (Simon Villeneuve) et Alexis (Marie-Lou Topping) et leur mère Diane Lemay; ses petits-enfants : Ariel, Félix, Derek, Leo et Louis; ses frères et soeurs : Denise (Guy Morin), Virginie (Yvon Belisle), Georges (Nancy Roy), Jean, Cécile, Alice (Jean Descormiers) et Antoine (Rhéna Roselli); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies mentales https://www.fondationdesmaladiesmentales.org/. La famille vous accueillera auà compter de 11h.