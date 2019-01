85 000$ par mois pour des pirates informatiques

C’est CyberScoop, un média en cybersécurité, situé en plein cœur de la capitale américaine, qui a récemment mis la main sur l’offre d’emploi du groupe The Dark Overlord (TDO), à la recherche d’informaticiens à l’aise avec Windows et Linux.

Avec un salaire de 85 000 $ par mois à l’embauche, équivalent à un peu plus d’un million $ par année, et de 119 000 $ par mois, ou 1,4 million $, après deux ans, l’organisation aurait déjà pourvu trois des quatre postes affichés, relatent des médias spécialisés.

Leur modus operandi est simple : ils menacent de publier des documents sensibles si on ne paye pas une rançon en bitcoins. Banques, assureurs et écoles peuvent être ciblés.

Même Netflix a goûté à leur médecine quand ils ont publié leur saison complète d’Orange is the New Black l’an dernier. Irrités par les frasques du groupe, Twitter et Reddit ont fermé leur compte il y a quelques jours.