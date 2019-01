TURGEON, Madeleine Filiol



Après des mois d'hospitalisation et de courage, Mme Madeleine Filiol Turgeon est décédée à Saint-Augustin-de- Desmaures, le 8 janvier 2019, à l'âge de 97 ans. Elle demeurait à Québec. Comme Madeleine adorait aller au restaurant avec ceux qu'elle aime, la famille recevra parents et amis àdès 16h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Silvie Turgeon (Ginette Comeau), Natalie Suzanne, Bernard Turgeon (Charline Desrosiers), François Turgeon; ses petits-enfants: Véronique Turgeon (Patrick Caron), Isabelle Turgeon (Michèle Milord), Lara Turgeon (Mathieu Tourangeau); ses arrière-petits-enfants: Louis, Annabelle, Samuelle, Océane, Louka et Gabriel; son beau-frère et ses belles-sœurs: Léandre Turgeon, Irène Beauchemin (feu Fernand Turgeon), Helga Schlitter (feu Réal Turgeon), Solange Riopelle (feu Maurice Filiol) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise et celui du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur soutien et bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Les services professionnels ont été confiés à la