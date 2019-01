GUILLOT, Daniel



Au CHU, Hôpital St-François d'Assise,le 30 décembre 2018, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Daniel Guillot, époux de madame Céline Bolduc, fils de feu madame Alice Bussières et de feu monsieur Georges-Henri Guillot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps le jeudi 17 janvier 2019, de 19h à 21h30, vendredi 18 janvier 2019, de 9h à 10h30, auL'inhumation se fera au cimetière Ste-Pétronille de l'Île d'Orléans au printemps. Il laisse dans le deuil outre son épouse Céline, son fils Daniel junior; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques (Huguette Leclerc), Aurèle (Lucile Faucher), Lucille (Serge Gilbert) et Suzanne (Richard Lizotte); sa nièce Sophie Dupont (Jean Rousseau), ses neveux Mario, Collin et Émile Dupont, son filleul Dominic, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Monique et son beau-frère Guy Bolduc (Lise Falardeau). Nous remercions le personnel des soins palliatifs du B-6 et B-8 de l'hôpital St-François-d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, les soins palliatifs, Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec. Des formulaires seront disponibles sur place.