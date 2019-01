DALLAIN, Claire Girard



Le lundi 7 janvier 2019, à l’âge de 97 ans, Marie Claire Antonia Dallain (née Girard) est décédée paisiblement dans sa maison de retraite, le Manoir Chartwell Belcourt à Orléans en Ontario. Claire est née le 9 octobre 1921 à Québec, fille de feu Georges Girard et Ida Latulippe. Elle a été prédécédée par son tendre époux John Léopold Philippe Dallain ainsi que par ses soeurs Georgette (Doyon) et Jeannette (St-Hilaire), et ses frères Henri et Roger Girard, tous de Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles, Doris (Jerry Dailey) de Punta Gorda, Floride et Pauline (Greg Burton) d’Ottawa et sa petite-fille bien-aimée Sarah Kennedy de Toronto. Elle laisse également derrière elle cinq demi-petits-enfants et sept arrière demi-petits-enfants par alliance de ses deux filles et plusieurs neveux et nièces. Elle manquera particulièrement à son beau-frère Marc Gilbert Dallain, son meilleur ami et confident depuis plusieurs années dont l’estime, l’affection et le soutien ont contribué à enjoliver sa vie à Montréal; et à Susan Ross, une amie attentionnée et compagne de longue date. Claire a grandi à Québec où elle a travaillé au magasin Métropolitain. Elle a attendu le retour de Léo suite à la seconde guerre mondiale avant de l’épouser en 1946 et de s’installer à Montréal. Ensemble ils ont élevé leurs deux filles à ville Saint-Laurent. Claire est devenue veuve beaucoup trop tôt en 1973. Elle est retournée sur le marché du travail chez Marks and Spencer, prenant sa retraite en 1993. En 2014, Claire a déménagé à Orléans pour se rapprocher de sa famille. Claire a toujours été prête à apprendre. Elle demeurait au fait des dernières nouvelles et suivait de près le golf et le tennis professionnel. Elle aimait la lecture et adorait voyager. On se souviendra d’elle pour son grand dévouement envers sa famille et sa fierté devant toutes leurs réalisations. Son travail soutenu, sa débrouillardise, son sens de l’humour et son empathie ont servi de modèle à ceux qui l’ont connue. Elle était gentille et affectueuse et toujours une grande dame. La famille veut remercier la direction et tout le personnel du Manoir Belcourt, de même que l’équipe de soins palliatifs menée par le Docteur Daniel Vincent pour leurs soins exceptionnels prodigués à Claire avec rassurance et compassion. A sa demande, il n’y aura pas de service funéraire mais la famille vous encourage à la garder dans vos pensées et prières. Des dons en son souvenir à la charité de votre choix sont les bienvenus. Claire rejoindra Léo au cimetière Mont-Royal à Montréal dans une cérémonie religieuse privée qui aura lieu plus tard cette année.