GAGNON, Daniel (Tempête)



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 28 décembre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Daniel Gagnon, fils de feu madame Léonie Champoux et de feu monsieur Adélard Gagnon. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses sœurs Claire et Francine, il sera aussi regretté par Claudette Soucy la mère de son fils feu Dominic-Daniel, ses neveux, nièces et ami(e)s.