Chimo Refuges: Dormir en forêt

Les habitations originales de Chimo Refuges restent amusantes et confortables. On les découvre avec empressement pour un dépaysement cet hiver.

La forêt réserve des moments inoubliables. C’est chez Chimo Refuges, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, que les invités se posent juchés dans les arbres ou sur pilotis pour d’agréables moments à longueur d’année. Les propriétaires, Keith Kubeck et Tracy Boccini, sont des bricoleurs avides de constructions et des amateurs de refuges qui ont souvent séjourné en forêt. Ils mettent tout en œuvre dans leurs hébergements insolites pour séduire leurs visiteurs et pour partager leur magnifique coin de forêt laurentienne. Et ça marche !

HÉBERGEMENTS AMUSANTS

En arrivant, on laisse la voiture au stationnement, puis on parcourt à pied (avec des bagages minimalistes) le sentier aménagé vers la forêt.

On arrive alors au Kube, au Mojito, au Sol et au Stella, des habitations en bois, qui possèdent toutes une allure différente. L’aménagement intérieur reste rustique, chaleureux et convivial. Les habitations offrent toutes les commodités nécessaires (eau et électricité ou batterie) pour un séjour en autonomie. À l’intérieur, on se laisse bercer par le son du vent dans les arbres, séduire par le chant des oiseaux au petit matin et par le doux parfum de l’épinette, du pin blanc ou du cèdre qui ont servi à la construction des habitations. De deux à six invités y dorment confortablement sur des matelas. Aussi, le grand Teepee pour 6 personnes promet des instants de bonheur et de dépaysement. Une grande plate-forme comprend des lits simples pour tous. Enfin, on se dirige vers le bâtiment central disposant d’une cuisine complète avec ustensiles de cuisson et un évier pour cuisiner et prendre les repas, mais surtout pour faire la vaisselle à l’eau courante. Peu importe l’habitation choisie, les invités apportent leurs sacs de couchage, leurs oreillers, leurs lampes de poche, leurs allumettes et leur nourriture.

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double à partir de 140 $.

SERVICES Un barbecue, un foyer intérieur et extérieur, ainsi que des lits avec matelas sont accessibles dans chaque habitation. On profite du bloc sanitaire commun avec douches, toilettes et séchoir à cheveux. Le chalet Chimo pour 10 invités est en location.

ACTIVITÉS SUR PLACE On s’amuse avec l’un des nombreux jeux de société au bâtiment central L’Esturgeon. Dehors, on s’adonne à la randonnée et à la raquette dans les sentiers. En soirée, on bavarde autour du feu de camp.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS On pratique la motoneige et du traîneau à chiens chez Laurel Aventure Nature.

COORDONNÉES

Chimo Refuges

348, montée St-Gabriel

St-Sauveur (Québec)

J0R 1R7

Téléphone : 450 822-5900

chimorefuges.com