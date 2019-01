Club Med Turkoise: Havre de paix

TURKS-ET-CAICOS | Il suffit de fermer les yeux quelques instants et d’imaginer un coin de planète paradisiaque. Des eaux turquoise cristallines, des récifs coralliens à faire saliver les plongeurs amateurs ou aguerris, des kilomètres de plage au sable fin blanc sans roches et sans algues, des cocotiers qui valsent sous la brise de l’Atlantique. Non, ce n’est pas un paysage imaginé pour des contes féériques. C’est tout simplement la cour arrière du Club Med Turkoise sur Grace Bay.

Photo courtoisie, Club Med de Turkoise

Rénové à la suite du passage de l’ouragan destructeur Irma en septembre 2017, le Club Med Turkoise des îles Turks-et-Caicos réservé aux adultes seulement a tout pour charmer ceux qui sont en quête d’un lieu pour se détendre, se ressourcer avec la nature, qui veulent bien manger et aussi s’amuser.

Depuis le 1er février 2018, ce sont 80 chambres Deluxe rénovées avec balcon offrant une vue imprenable sur la mer qui sont offertes aux visiteurs. C’est aussi une piscine totalement redessinée et située à quelques pas du Blue Coral, le bar principal du complexe qui s’anime en soirée avec une musique entraînante et des spectacles.

Photo courtoisie, Club Med de Turkoise

Un site complet

Le complexe se distingue par sa gamme de services et de commodités. Le centre de conditionnement physique est accessible 24 heures sur 24. Pour ceux qui raffolent de sensations fortes, il faut absolument tester son courage à l’école de trapèze. Des experts vont vous initier à cet art du cirque en toute sécurité. L’expérience en vaut la chandelle, surtout quand vous vous balancez à cinq mètres du sol. Ne craignez rien, il y a un énorme filet pour amortir la chute.

Après un moment de haute voltige, rien de mieux qu’un massage. Ce traitement récupérateur est offert dans un décor paradisiaque. Sous les palapas montés sur la plage, on se laisse bercer par le son des vagues pendant le traitement. Tout simplement sublime !

Photo courtoisie, Club Med de Turkoise

Tôt le matin, non loin des palapas, les amateurs de yoga peuvent méditer en toute quiétude sur le bout d’un quai en accueillant le soleil qui se lève à l’horizon.

Les amants du tennis seront servis à souhait avec six courts à l’ombre des palmiers.

Photo courtoisie, Club Med de Turkoise

Bien manger

On mange bien au Club Med Turkoise. Aussi rénové avec une grande terrasse, le restaurant Grace Bay offre des plats raffinés et savoureux qui sauront satisfaire les fins palais.

Des fruits de mer, des grillades, des pâtes, des salades, des plats typiques des Caraïbes préparés devant vous et des mets internationaux composent le menu.

Pour les amateurs de vin, le complexe propose depuis l’été dernier une expérience unique dans sa cave à vin située à quelques pas du restaurant. L’endroit peut accueillir une douzaine de personnes pour une expérience unique, en présence de sommeliers qui proposeront trois services de vin accompagnés de tapas. L’ambiance est exceptionnelle avec les vitrines où sont affichés des vins de qualité supérieure, sans oublier des rhums de qualité et d’autres boissons exotiques.

Entre les heures des repas et tard en soirée, on peut aussi casser la croûte au bar Sharkies qui offre burgers, frites, tacos, salades, etc. En fin de journée, sur la terrasse, on peut contempler le coucher du soleil en sirotant l’apéro.

Photo Jean-Claude Grenier

Ce soir on danse

Qui dit Club Med, dit boire et danser jusqu’aux petites heures.

Sur le plancher du Blue Coral, des GO (gentils organisateurs) s’occupent d’animer la fête avec de la musique variée et des danses entraînantes. Des airs typiques des Caraïbes aux hits américains, en passant par des succès francophones, rien n’est épargné pour permettre aux clients de se trémousser.

Des heures de plaisir.

Le plus

L’immensité de la plage, l’eau si limpide et l’efficacité des services sur le site

Le moins

Lieu pour adultes seulement, mais aucun restaurant à la carte pour un repas en toute intimité

En bref...

Les îles Turks-et-Caicos sont situées au sud-est des Bahamas.

Le Club Med Turkoise est à moins de 30 minutes de l’aéroport Providenciales. Le transport en minivan se fait bien.

Si le Club Med Turkoise a su faire rapidement peau neuve après le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017, c’est différent pour le reste des îles où plusieurs bâtiments détruits n’ont pas été reconstruits pour des raisons financières.

Le français est à l’honneur sur le site. Plusieurs GO (gentils organisateurs) et des gens chargés de l’entretien ménager parlent couramment le français. On rencontre plusieurs employés en provenance de la Belle Province.

Comme nager dans un aquarium

C’est un univers sous-marin exceptionnel qui est réservé aux amateurs de plongée en apnée ou avec bonbonnes. Dès qu’ils sont arrivés au large et qu’ils se laissent tomber dans la mer, un spectacle d’une beauté exceptionnelle s’offre à eux à travers leur masque.

On a cette nette impression de nager dans un vaste aquarium tellement que la vision est claire. Des centaines de poissons tropicaux viennent nager autour de ceux qui visitent leur habitat.

Il n’est pas étonnant de voir des barracudas, des raies, des tortues de mer qui nagent en toute allégresse près des plongeurs.

Notre groupe de huit plongeurs a même observé à quelques mètres un requin de plus de deux mètres qui a tout simplement poursuivi son chemin en zieutant un tantinet les plongeurs médusés

Les récifs coralliens abritent aussi leurs richesses, comme des éponges et des fleurs marines.

Pour les gens qui ont peu ou pas d’expérience avec la plongée avec bonbonne, une formation de quelques heures est offerte en piscine avec le maître plongeur qui accompagnera le groupe lors de cette riche aventure.

Parmi les autres activités sur la mer, le Club propose des cours et des sorties de voile, de catamaran, de kayak et de paddleboat.