Daniel Audette joue les héros face au Moose

Daniel Audette a inscrit deux buts et une mention d’aide, en plus de marquer le but décisif en tirs de barrage, samedi, à Winnipeg, où le Rocket de Laval s’est imposé 6 à 5 devant le Moose du Manitoba.

Il s’agit d’une douce revanche pour le club-école du Canadien qui avait été blanchi 4 à 0 par le Moose, jeudi, au Manitoba.

Audette a joué un rôle déterminant dans ce gain en marquant ses cinquième et sixième buts de la saison. Il a également contribué à la réussite d’Alex Belzile, sa huitième depuis le début de la campagne. En fusillade, Audette a été le seul joueur des deux camps à toucher la cible.

Nikita Jevpalovs et Antoine Waked ont marqué les autres buts du Rocket en temps réglementaire.

Du côté de l’équipe locale, Brent Pedersen, Jansen Harkins, Micheal Spacek, Logan Stanley et Marko Dano ont secoué les cordages.

Devant le filet du Rocket, Charlie Lindgren a réalisé 29 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Eric Comrie a fait face à 36 lancers.