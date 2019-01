Des immigrants francisés dans des écoles anglophones

Il s’agit d’élèves du secondaire qui fréquentent des classes d’accueil de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), dans le but de se familiariser avec le français et la culture québécoise.

D’ici la fin du mois, la CSMB louera 14 classes dans les écoles Riverdale et Lindsay Place, situées à Pierrefonds et à Pointe-Claire. Les cours seront donnés en français par des enseignants de la CSMB, mais les élèves seront en contact avec d’autres jeunes et du personnel anglophones, notamment à la cafétéria et dans la cour d’école.