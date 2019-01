Êtes-vous en équilibre sexuellement?

La sexualité fait partie intégrante de la vie et représente à plusieurs égards, de nombreux défis ! Puisqu’elle comporte de multiples dimensions (affectives, biologiques, relationnelles, morales...), il peut s’avérer parfois complexe d’être en équilibre. En effet, pressions, influences et attentes impactent directement sur la façon dont celle-ci est vécue. Voici des témoignages et quelques pistes de réflexion afin de vous aider à identifier vos désirs, vos besoins, vos intérêts, vos limites en la matière afin de faire correspondre davantage votre sexualité à ce que vous êtes réellement.

Équilibre = santé

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Toujours selon l’OMS, elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de discrimination et violence.

À la lumière de cette définition, nous pourrions tirer la conclusion qu’être en santé sexuellement conduit automatiquement à un sentiment d’équilibre. Or, comme la vie sexuelle est en mouvements et en développement, il serait erroné de croire que cet équilibre est assuré.

Un lecteur exprime à ce sujet : « J’ai toujours fait très attention à ma santé de façon globale. Bien me nourrir, bouger beaucoup, boire de l’eau, ne pas fumer, bref tenter de tout mettre en œuvre pour la préserver. Il y a deux ans, j’ai rencontré une femme qui me semblait tout à fait à la même place que moi. On se couchait tôt, on ne prenait pas plus de quatre verres par semaine et nous faisions l’amour tel que les statistiques l’indiquaient ! C’était parfait, mais tellement monotone et ennuyant ! Nous nous sommes séparés malgré l’amour que nous nous portions. Notre dynamique nous confinait dans un espace étroit et pas amusant du tout ! Dès l’instant où nous tentions d’être moins réfléchis et plus spontanés, nous nous sentions coupables ! Nous avons même parlé d’échangisme. Mais aussitôt, nous avons refermé la porte en nous disant que ce ne serait pas très santé, car nous risquions soit d’attraper des maladies, soit de tomber en amour avec quelqu’un d’autre. J’ai 54 ans et je ne crois pas pouvoir atteindre un équilibre sexuellement lorsque je suis en couple. J’ai compris que je me perds facilement de vue et que je mise sur l’objectif plutôt que sur les moments. Et lorsque je suis seul, je me masturbe à l’occasion, mais j’ai une facilité à canaliser mon énergie ailleurs que sur le sexe. Je crois que je suis mûr pour tenter d’aller voir en thérapie ce qui se passe chez moi ! ».

Quant à Audrey : « J’arrive à conserver l’équilibre dans ma vie lorsque je mets en œuvre des stratégies pour réduire mon stress, quand j’écoute ce que mon corps m’envoie comme message et quand je respecte mes limites. Mais ce n’est pas facile, surtout sexuellement, car mon conjoint et moi avons une vision bien différente de ce que doit ou peut être notre vie érotique. Nos besoins et désirs sont si différents qu’il m’arrive parfois de me demander si je ne devrais pas quitter cette relation ».

Pistes de réflexion