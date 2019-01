HOULE, Céline Bienvenu



À St-Bruno-de-Montarville, le 3 janvier 2019, jour de son 83e anniversaire de naissance, est décédée madame Céline Houle, fille de feu Hervé Bienvenu et Yvette Plante. Elle laisse dans le deuil son époux des 58 dernières années, Me Guy Houle, avocat et juge à la retraite, ses enfants: Sylvie, Jean (Joëlle), Marie-Josée et Christine, ainsi que ses petits-enfants: Simon (Josiane), Sophie et Lauranne. Elle laisse également ses frères et sœurs, autres membres de la famille et ses nombreux amis. La famille recevra les condoléances vendredi le 18 janvier de 14h30 à 17h et de 18h à 21h ainsi que samedi le 19 janvier de 10h à 12h30 auUne cérémonie suivra au salon samedi le 19 janvier à 12h30. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (hsf.donorportal.ca).