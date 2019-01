Forte explosion à Paris, des blessés

PARIS | Une forte explosion s'est produite dans une boulangerie samedi matin vers 9 h locales (3 h à Montréal) dans le 9e arrondissement de Paris, blessant plusieurs personnes, d'après la préfecture de police et des journalistes AFP sur place.

L'explosion serait d'origine accidentelle et pourrait avoir été provoquée par une fuite de gaz, selon des sources policières.

Des pompiers de Paris intervenaient pour une fuite de gaz dans la rue de Trévise, quand la déflagration s'est produite.

La rue est jonchée de verre, car plusieurs vitrines de magasins alentour ont été soufflées par l'explosion, ont constaté des journalistes de l'AFP.

À l'entrée de la rue Bergère, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'explosion, une dizaine de personnes blessées notamment à la tête, étaient en train d'être soignées aux alentours de 9 h 45.

«On était tous en train de dormir et là on entend un bruit, on a cru que c'était un séisme», raconte une adolescente de la rue attenante, la rue Montyon. «On est descendus et on a vu un immeuble en feu», ajoute son frère.

«Je dormais et j'ai été réveillée par l'effet de souffle», raconte Claire Sallavuard qui habite le 6 rue de Trévise, l'immeuble où se trouve la boulangerie.

«Toutes les fenêtres de l'appartement ont explosé, toutes les portes qui étaient ouvertes sont sorties de leurs gonds, pour sortir de la chambre j'ai dû marcher sur la porte, les enfants étaient paniqués, ils ne pouvaient pas sortir de leur chambre», précise-t-elle.

La famille a finalement dû être évacuée par une échelle par les pompiers depuis le 1er étage.

Dans les rues, plusieurs touristes, valises à la main, évacuaient les nombreux hôtels de cette zone centrale de la capitale parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP.

D'autres sortent en robe de chambre ou finissent de s'habiller précipitamment dans la rue en sortant des immeubles et hôtels voisins.

Un homme pieds nus l'air hagard les cheveux blanchis par la poussière était pris en charge par les secours.

Autour de 10 h, le ministre de l'Intérieur et le procureur de Paris Rémy Heitz étaient sur place tandis qu'un hélicoptère survolait la zone