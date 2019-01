La douce vie d’Yvon Lambert

La première fois qu’il a mis les pieds en Floride, c’était en compagnie d’Henri Richard, Larry Robinson, Guy Lapointe, Bob Gainey et Claude Larose : « Parce que nous avions énormément fêté notre victoire de la Coupe Stanley, Henri Richard nous a convaincus de le suivre en Floride au célèbre Motel Suez, à Sunny Isles, pour nous remettre de toutes ces célébrations ! » dit l’homme de 62 ans.

Aujourd’hui, c’est avec sa conjointe des 25 dernières années, Danielle Caron (qu’il épousera cette année), qu’il se la coule douce au Sunshine State : « C’est l’un des seuls moments de l’année où je peux me reposer. Je me lève à 11 heures, je nage deux heures dans la piscine au grand soleil, et je termine la journée par des 5 à 7 et de belles soirées entre amis », dit-il.

Du hockey en Bermuda

Si vous êtes chanceux, vous pourriez le croiser au BB & T à Sunrise quand les Canadiens affrontent les Panthers : « Ça me fait toujours rire d’arriver dans le stationnement et de voir des palmiers et des fans de hockey en bermuda. J’adore l’ambiance euphorique qui y règne quand les Canadiens marquent un but. Et ça me fait toujours plaisir de parler aux gens et de me faire photographier avec eux », dit l’ex-hockeyeur.

Il nous révèle ici quelques-unes de ses bonnes adresses.

Le Frenchie’s Bar & Grill

« Depuis des années, nous fréquentons le Frenchie’s Bar & Grill à Hallandale, où nous retrouvons des amis comme Rodger Brulotte, Michel Bergeron, Pierre Bouchard, Denis Savard et Guy Lapointe. Les soirées sont toujours agréables ! On bouffe, on danse – ils ont des chansonniers et des musiciens extraordinaires – et bien sûr on écoute le hockey sur de grands écrans géants. Comme 95 % de la clientèle est québécoise, je peux parler hockey avec les fans et les nombreuses personnalités du monde des affaires qui ont des billets de saison au Centre Bell. Sur place, les gens en profitent pour admirer notre collection privée de sérigraphies « Collection 12 étoiles » : un coffret de 12 estampes numériques autographiées par les joueurs et signées par l’artiste Pierre Pivet, car les murs en sont tapissés. Un projet dont ma conjointe et moi sommes très fiers ! »

3190 W Hallandale Beach Blvd Hallandale Beach

collection12etoiles.com

Riptide Oceanfront Hotel & Tiki-Bar

« Quand je veux profiter de la mer, je me rends en milieu d’après-midi au Riptide Oceanfront Hotel & Tiki Bar sur le boardwalk d’Hollywood. Je dois dire que l’hôtel est vraiment sans prétention, mais le tiki-bar avec ses excellents musiciens est particulièrement invitant, et il attire une foule de vacanciers qui aiment faire le party. Je relaxe avec des amis pendant que Danielle profite de la plage. Elle vient toujours me rejoindre en fin de journée. En passant, les pinas coladas sont excellentes ! »

Tramonti Italiano Ristorante

« La rue Atlantique à Delray Beach offre des dizaines de bons restaurants. L’un de nos préférés est le resto italien Tramonti. Les propriétaires sont de Naples, et le maître d’hôtel est un anglophone de Montréal. J’adore fréquenter la rue Atlantique. Ses petits bars et ses restaurants me rappellent la rue Crescent ou encore la rue St-Paul dans le Vieux-Montréal. Un peu plus au nord, à West Palm Beach, nous sommes des adeptes du Brio Tuscan Grill au City Place, lieu réputé pour son animation, ses boutiques et ses commerces de toutes sortes. Et bien sûr, ma femme raffole du Palm Beach Outlets de West Palm Beach pour faire de bonnes affaires. Elle a un faible pour la chaîne Ross Stores, où elle trouve des robes de grands couturiers à 25 $ ! »

Thunderbird Cafe/Montreal BBQ

« Fidèles à la tradition, tous les ans nous allons faire un tour à Sunny Isles, au Thunderbird Cafe/Montreal BBQ, de l’hôtel Thunderbird Beach Resort qui fait maintenant partie de la chaîne Days Inn. C’est un classique ! On pense toujours que ce sera la dernière fois, car la rumeur court que l’hôtel pourrait bientôt fermer, comme bien des petits hôtels aujourd’hui remplacés par des gratte-ciel, mais non, il résiste ! La propriétaire est la mère de la veuve de Johnny Farago, on y sert du bon poulet rôti et d’excellents filets mignons. Il y a des musiciens tous les soirs et le dimanche, des artistes s’y produisent. »

18401 Collins Ave, Sunny Isles Beach

