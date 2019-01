La jeune Saoudienne est arrivée à Toronto

TORONTO | Rahaf Mohammed al-Qunun, la jeune Saoudienne qui a attiré l’attention du monde entier après avoir fui sa famille en Thaïlande , est arrivée samedi matin à l’aéroport de Toronto, où elle a été accueillie par la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, a constaté l’AFP.

AFP

«Elle a fait un très long voyage, elle est épuisée et préfère ne pas répondre aux questions pour le moment», a commenté Mme Freeland devant les nombreux journalistes venus attendre la jeune femme de 18 ans portant une casquette et une veste barrée du nom «Canada». La Saoudienne affirme vouloir fuir les abus psychologiques et physiques de sa famille et s’est vu accorder l’asile par le gouvernement du premier ministre canadien Justin Trudeau.