Le Canada attire toujours plus de touristes

Le Canada a battu un record, en attirant 18,6 millions de touristes internationaux entre janvier et octobre 2018, un chiffre en hausse de 1,2 % en comparaison à la même période un an plus tôt, a révélé vendredi Statistique Canada.

Cette hausse a aussi eu un impact sur leurs dépenses, puisqu’elles ont augmenté de 2,3 %, atteignant 17,5 milliards $.

Au total, 80,8 milliards $ ont été dépensés dans des activités touristiques au pays entre janvier et septembre 2018, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2017.

«Les données démontrent que le secteur du tourisme mérite d'être reconnu pour son fort potentiel de croissance. Il est un puissant moteur de création d'emplois pour la classe moyenne, a déclaré par voie de communiqué Mélanie Joly, ministre du Tourisme. Les gens du monde entier n'ont jamais voyagé autant et nous travaillons en ce moment à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de tourisme afin d'aider les collectivités à attirer plus de visiteurs dans leurs régions.»

Le secteur touristique contribue à hauteur de 24 milliards $ dans le PIB canadien (soit 1,4 %) et a permis l’emploi direct de 750 000 personnes.