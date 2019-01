Les Chiefs doivent se lever

Les Chiefs n’en peuvent plus d’entendre parler de leurs éternels insuccès en séries. Leurs partisans souffrent chaque fois que la douloureuse plaie est rouverte chaque mois de janvier. Il n’y a qu’une façon de faire taire les détracteurs et calmer le doute ambiant à leur sujet, soit de mettre leur destin entre les mains de Patrick Mahomes, sans réserve.

Évidemment, c’est beaucoup demander à un quart-arrière de deuxième année qui en sera à son tout premier départ en séries. Normalement, il serait de mise d’y aller mollo avec un quart sans vaste expérience, en lui demandant de faire tout simplement le nécessaire, sans porter les siens sur ses épaules.

Sauf que pour les Chiefs, normalement, c’était jadis. En Mahomes, ils misent maintenant sur un tireur d’élite qui a l’instinct, les qualités athlétiques, le bras et la vision pour changer le cours d’un match en un seul jeu. Il faut lui remettre les clés de la voiture et lui demander de conduire l’équipe à la terre promise sans même penser à appuyer sur le frein.

Il est vrai que les quarts-arrières qui en sont à leur premier départ en séries vivent souvent un difficile baptême. Depuis 2010, les pivots dans cette situation inconfortable montrent un dossier cumulatif peu convaincant de 8-15. Qui plus est, des huit heureux gagnants, cinq étaient dans la ligue depuis au moins quatre ans. On est loin du compte pour Mahomes.

Jouer pour gagner

C’est bien connu, les Chiefs ont connu plusieurs grandioses saisons, mais se sont éteints à répétition quand ça chauffait dans la cuisine, en séries. Ça n’a rien de mythes colportés, comme en fait foi leur fiche désastreuse de 1-11 à leurs 12 derniers duels éliminatoires.

Ce cataclysme touche aussi leur entraîneur-chef Andy Reid. En 13 présences en séries sous les bannières des Eagles et des Chiefs, il a savouré 11 victoires, mais subi 13 défaites toutes plus indigestes les unes que les autres.

Une remontée de 28 points de la part des Colts... Une mauvaise gestion de l’horloge ici et là... Une passe de Marcus Mariota rabattue, qui lui revient directement dans les mains pour un touché... Au hockey, on dirait que la rondelle ne roule pas pour Reid.

Et le mauvais sort s’acharne d’autant plus sur lui depuis qu’il est à la barre des Chiefs, avec seulement une victoire en cinq matchs de séries, même si ses Chiefs ont marqué 19 points de plus dans ces cinq matchs qu’ils en ont accordé.

Mahomes en contrôle

C’est précisément là que le portrait doit changer avec Mahomes. Trop souvent dans le passé, les Chiefs ont joué pour ne pas perdre, plutôt que pour gagner. La nuance est subtile, mais importante.

Cette fois, avec un quart-arrière, parfois imprudent et trop confiant en ses moyens, mais avec l’instinct du tueur affûté, Reid et les Chiefs doivent y aller à fond la caisse, en toute agressivité.

Mahomes, qui est devenu le troisième quart-arrière seulement dans l’histoire à lancer 50 passes de touchés, ne doit pas être protégé contre lui-même. Reid et les Chiefs ont opté maintes fois pour la prudence, pour l’approche méthodique.

Chez les quarts-arrières réguliers cette saison, aucun n’a fait mieux que les 8,8 verges par tentative de passe de Mahomes, un pur-sang qui ne craint jamais le risque.

C’est exactement cette mentalité agressive que les Chiefs doivent conserver. Après tout, c’est l’ADN de leur quart-arrière. Ils doivent accepter de vivre ou mourir avec son penchant pour le risque en n’allant pas contre sa nature.

Les canons s’amènent

Le deuxième tour des séries dans la NFL qui débute demain, c’est signe que les gros canons font leur entrée en scène après avoir profité d’un congé mérité au premier tour en vertu de leur fiche. Les Patriots, Chiefs, Rams et Saints se joignent donc à la grande danse. Leur statut de favoris ne garantit toutefois pas leurs succès, puisque les survivants du premier tour risquent de poser d’importants défis.

PLACE AUX FEUX D’ARTIFICE

Colts (Indianapolis) : 11-6 | Chiefs (Kansas City) : 12-4

Le week-end débute en force avec deux des attaques les plus explosives du circuit. Les Colts ont le vent dans les voiles, mais n’ont pas vécu un aussi gros test cette saison.

Il est vrai que la défensive d’Indianapolis a réalisé des progrès inimaginables cette saison. Mais lorsqu’on s’attarde un peu aux adversaires, il y a lieu de se demander si elle pourra en faire autant face aux Patrick Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill.

Dans les 11 dernières semaines, les Colts n’ont cédé que 15,5 points par match, le plus bas total à travers la ligue. Sauf qu’ils ont affronté les offensives moins qualifiées des Texans (15e), Giants (17e), Cowboys (22e), Jaguars (27e), Dolphins (31e), Titans (25e), Raiders (23e) et Bills (30e). Les Chiefs sont bons premiers !

Autre élément préoccupant, les Colts sont l’équipe qui joue le plus en défensive de zone dans toute la NFL. Cette défensive de zone, Patrick Mahomes la découpe en lambeaux, lui qui a montré un ratio parfait de 14 passes de touchés et aucune interception contre cinq équipes parmi les huit plus fidèles à ce concept défensif.

La grande question chez les Chiefs, c’est la défensive, qui a concédé 35,6 points par match lors des semaines 11 à 16. La tertiaire, probablement privée de nouveau d’Eric Berry, connaîtra ses ratés, mais avec Justin Houston, Dee Ford et Chris Jones, la pression peut atteindre Luck.

► Ma prédiction : Colts 30 Chiefs 38

Joueurs à surveiller :

Kenny Moore, demi de coin (Colts) : Moore a très bien paru face aux Texans au premier tour des séries avec une interception, mais la tâche sera doublement ardue pour contenir la vitesse démesurée des receveurs des Chiefs.

Moore a très bien paru face aux Texans au premier tour des séries avec une interception, mais la tâche sera doublement ardue pour contenir la vitesse démesurée des receveurs des Chiefs. Sammy Watkins, receveur (Chiefs) : Il y a bien sûr Tyreek Hill et ses 16 touchés de 50 verges ou plus en carrière, mais si le receveur Sammy Watkins revient en uniforme, la vitesse sera insoutenable.

Chiffre à retenir :

Andrew Luck et Patrick Mahomes cumulent 89 passes de touchés cette saison. C’est le plus haut total dans l’histoire pour deux opposants qui s’affrontent en séries.

LE RETOUR DES VRAIS RAMS

Cowboys (Dallas) : 11-6 | Rams (Los Angeles) : 13-3

Les Rams, même s’ils figurent parmi les plus sérieux prétendants au trône, n’ont pas affiché leur habituel éclat en fin de saison, mais avec deux semaines de préparation, il y a fort à parier que l’entraîneur-chef Sean McVay aura préparé un irrésistible cocktail offensif.

Sur une séquence de cinq semaines, Jared Goff a lancé six interceptions et échappé le ballon sept fois, s’éloignant de son étincelant début de campagne. Il faut dire qu’à partir de la semaine 14, le porteur Todd Gurley n’a plus été le même, affecté par une blessure au genou qui a fait dérailler l’attaque. Le repos aura sans doute été bénéfique.

Du côté des Cowboys, lorsqu’ils ont le ballon, il n’y a pas de secret. Ezekiel Elliott a touché 30 fois au ballon samedi dernier et devrait hériter d’une charge similaire, lui qui montre une solide moyenne de 131 verges au sol en deux matchs de séries. Et justement, c’est le tendon d’Achille des Rams, qui concèdent pas moins de 5,1 verges par course. Si les Cowboys contrôlent l’horloge, leurs chances de causer une surprise sont réelles.

Pas une équipe ne fait mieux que les Rams, cependant, pour appliquer la pression à l’intérieur avec Aaron Donald et sa bande. Ils exploiteront à fond cette lacune chez les Cowboys, qui n’ont pas eu leur centre partant de la saison et qui misent sur deux gardes éclopés.

► Ma prédiction : Cowboys 20 Rams 30

Joueurs à surveiller :

Michael Gallup, receveur (Cowboys) : Amari Cooper est le plus ciblé des receveurs des Cowboys, mais avec la blessure de Allen Hurns, la recrue Michael Gallup devra élever son jeu.

Amari Cooper est le plus ciblé des receveurs des Cowboys, mais avec la blessure de Allen Hurns, la recrue Michael Gallup devra élever son jeu. John Johnson, maraudeur (Rams) : Johnson demeure sous-estimé, mais il peut évoluer partout dans la tertiaire. Il est souvent déployé près de la ligne de mêlée et ses 111 plaqués en font un joueur clé contre la course.

Chiffre à retenir :

0, comme dans le fait que les Cowboys n’ont gagné aucun de leurs cinq matchs au deuxième tour depuis la saison de 1995, couronnée par leur dernier Super Bowl.

UNE MISSION COLOSSALE

Chargers (Los Angeles) : 13-4 | Patriots (Nouvelle-Angleterre) : 11-5

Les Patriots ont été la seule équipe à présenter une fiche parfaite (8-0) à la maison cette saison. Les Chargers sont l’une des rares équipes dans l’histoire à revendiquer neuf victoires à l’extérieur dans la même saison. Quelque chose doit céder !

Contrairement à la semaine dernière où les Chargers savaient exactement à quoi s’attendre du plan de match offensif des Ravens, ils sont dans le néant face aux Patriots et leurs multiples approches.

Chose certaine, ils ne reviendront pas avec sept demis défensifs et la meilleure arme pour leur couverture de passe sera avant tout le front défensif agressif. Les sept sacs face aux Ravens sont survenus avec quatre hommes ou moins qui appliquaient la pression. Si Joey Bosa et Melvin Ingram se rendent aussi souvent et vite à Tom Brady, les Chargers seront en voiture. Des blitz sont aussi à prévoir avec l’athlétique maraudeur recrue Derwin James, joueur le plus polyvalent de l’unité.

Dans les dernières semaines, les Patriots ont commencé à manquer d’explosion en offensive. Rob Gronkowski doit être respecté avec ses 12 touchés en 13 matchs de séries, mais il semble avoir incroyablement ralenti. Sony Michel devra exceller face à une bonne défensive contre la course.

Chez les Chargers, c’est connu, le quart Philip Rivers est 0-7 face aux Patriots. Avec un club outillé comme jamais pour les défis de la route, il peut enfin rêver d’avoir le dernier mot.

► Ma prédiction : Chargers 23 | Patriots 21

Joueurs à surveiller :

Melvin Gordon, porteur (Chargers) : Ses genoux sont amochés. Si bien que depuis son retour à la semaine 16, il n’a amassé que 41 verges au sol en moyenne. La production de Philip Rivers en a souffert.

Ses genoux sont amochés. Si bien que depuis son retour à la semaine 16, il n’a amassé que 41 verges au sol en moyenne. La production de Philip Rivers en a souffert. Trent Brown, bloqueur (Patriots) : Le bloqueur à gauche disputera son premier match en séries et il croisera souvent Melvin Ingram, qui a fait des ravages face aux Ravens. Sinon, ce sera Joey Bosa. Pas de répit !

Chiffre à retenir :

Voilà maintenant 10 années de suite que les Patriots amorcent les séries à la maison, du jamais-vu auparavant dans la NFL.

LES SAINTS EN MISSION

Eagles (Philadelphie) : 10-7 | Saints (Nouvelle-Orléans) : 13-3

Chaque semaine, on se dit que le conte de fées de Nick Foles va s’achever sur une note cruelle. Et chaque semaine, les Eagles et lui écrivent un nouveau chapitre. Cette fois, tout indique qu’ils manqueront d’inspiration.

La défensive a sauvé les meubles la semaine dernière face aux Bears, mais il aura quand même fallu un botté atteignant deux poteaux pour assurer la victoire. L’attaque, de son côté, commence à montrer ses limites.

Contrairement à l’an passé, le jeu au sol n’est plus un atout de marque, la production par la course ayant chuté de 132 verges par match à 98 cette saison. Pire encore, les Eagles n’ont obtenu que 1,8 verge par portée contre Chicago. Ça ne risque pas de s’améliorer face aux Saints, deuxièmes contre la course cette année.

La tertiaire des Saints devra s’assurer de tenir Alshon Jeffery en échec, car Foles est un quart-arrière patient, prêt à encaisser les coups jusqu’à ce que son imposante cible se libère. En Marshon Lattimore, ils ont l’homme de la situation.

Reste à voir si l’attaque de Drew Brees peut reprendre son lustre, après une moyenne déficiente de seulement 21 points depuis six semaines. L’avantage du terrain n’est pas à négliger, les Saints étant nettement plus dominants dans leur Superdome. Il ne faut jamais lever le nez sur les Eagles, équipe la plus résiliente de la ligue. Mais ça sent la fin.

► Ma prédiction : Eagles 16 | Saints 27

Joueurs à surveiller :

Avonte Maddox, demi de coin (Eagles) : Malgré les malheurs (blessures) qui affligent la tertiaire des Eagles, le développement du choix de quatrième ronde Avonte Maddox s’est fait en accéléré. Face à Michael Thomas, la commande est lourde.

Malgré les malheurs (blessures) qui affligent la tertiaire des Eagles, le développement du choix de quatrième ronde Avonte Maddox s’est fait en accéléré. Face à Michael Thomas, la commande est lourde. Tre’Quan Smith, receveur (Saints) : Le receveur a été discret à sa première saison avec 28 réceptions, mais 10 d’entre elles ont été obtenues à la semaine 11 face aux Eagles. Il pourrait faire mal à nouveau.

Chiffre à retenir :

Les Saints ont accumulé pas moins de 22 passes de touchés en huit matchs à domicile cette saison, un sommet dans la ligue qu’ils partagent avec les Rams.