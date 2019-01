Les Sags s’amusent face aux Foreurs

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi se sont payé un festin offensif en infligeant une vilaine correction de 7-0 aux Foreurs de Val-d’Or, samedi après-midi devant tout près de 2200 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina.

«Le pointage n’indique pas nécessairement l’allure du match. En première période, je ne pense pas qu’on avait notre “A game”, on a vu des jeux de routine avortés», a soufflé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean au terme de la rencontre. Lors des deux périodes suivantes, j’ai adoré ce que j’ai vu. On a bien bougé la rondelle, on a pris des lancers de qualité, on s’est dirigé plus souvent au filet et le résultat a été positif.»

Plus ou moins occupé, le gardien de but Alexis Shank a repoussé 22 rondelles pour signer son troisième jeu blanc de la saison. En fin de deuxième période, il a d’ailleurs permis aux Sags de retourner au vestiaire avec les devants 4-0 à la suite de deux arrêts rapides de la jambière gauche.

«Je crois que les deux arrêts consécutifs de Shank (Alexis) ont mis un terme au débat. Si on commençait la troisième période à 4-1, on leur aurait laissé de l’air», a souligné le pilote de la formation saguenéenne.

En vitesse...

La nouvelle acquisition des Sags, William Dufour, brillait par son absence. L’imposant attaquant de 16 ans ressent des douleurs au dos et Yanick Jean n’a pas voulu prendre de chances dans son cas. Son état de santé sera évalué au jour le jour...

Les deux équipes ne tarderont pas à croiser le fer puisqu’ils s’affronteront de nouveau cet après-midi dès 16 h au Centre Georges-Vézina...

Réclamé au ballotage en début de semaine, le gardien Daniel Moody devrait obtenir un premier départ avec les Saguenéens.