Les Voltigeurs au menu

« Je vois ce match comme une opportunité pour nous de continuer le processus qu’on a entamé. Avec les nombreuses transactions qu’on a faites, on veut donner la chance à tout le monde de trouver sa niche et de bien se sentir. Je veux voir ce qu’on peut continuer à améliorer, puisqu’il y a des aspects dans notre jeu qu’on doit encore travailler, notamment notre travail autour du filet, dans les espaces restreints. »

« On calcule que contre Gatineau, si notre exécution avait été un peu meilleure autour du filet, après deux périodes il n’y aurait pas eu de match. Hier [vendredi], même chose, on a eu plusieurs chances autour du filet. Les deux équipes ont bien joué et leur gardien a fait de bons arrêts, mais je trouvais qu’on aurait pu avoir une meilleure exécution. Pour améliorer ça, il va falloir en faire beaucoup. On a commencé aujourd’hui et on va continuer à en faire. »