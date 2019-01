Lindsay Lohan dans une parodie de Bird Box

Lindsay Lohan a fait une apparition dans le talk-show The Tonight Show with Jimmy Fallon, lundi soir, où elle a rejoint l'animateur, l'humoriste Steve Higgins, et certains membres du groupe de musiciens animant l'émission pour une parodie du thriller Netflix Bird Box, qui suit le personnage de Sandra Bullock et deux enfants devant traverser une forêt et une rivière les yeux bandés pour éviter des entités surnaturelles.

Pour la parodie, Jimmy Fallon a repris le rôle de Sandra Bullock et a donné à ses camarades l’instruction de ne retirer leur bandeau sous aucun prétexte pendant qu’ils naviguent dans le studio.

«Je ne le dirai qu'une fois : nous allons commencer le voyage maintenant. Ça va être difficile, mais vous devez faire tout ce que je vous dis. Voici la chose la plus importante : vous ne pouvez en aucun cas enlever votre bandeau. Si on jette un coup d'œil, on ne survivra pas, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons pas regarder.»

La troupe est finalement arrivée dans un bureau vide où ils ont retiré leur bandeau, découvrant alors Lindsay Lohan en train de reproduire les pas de danse vus dans la vidéo qui est devenue virale sur les médias sociaux, en septembre. Elle avait alors été filmée en train de faire la fête dans un bar de Mykonos, en Grèce.

«Allez ! Rejoignez- moi! On s’éclate », lance la vedette en souriant. Et tous commencent alors à danser sauf un des musiciens qui s'exclament: «Je remets mon bandeau.»

Dans l'interview qui a suivi, Jimmy Fallon a interrogé l'actrice sur sa danse et lui a demandé ce qu'elle pensait du hashtag qui est par la suite apparu #DoTheLilo.

La vedette de 32 ans, qui faisait la promotion de son émission de téléréalité Lindsay Lohan's Beach Club, a expliqué qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée à ce moment-là et qu'elle était très « embarrassée » par ses pas de danse.

«Nous avions une soirée "pride". Toutes les personnes que j'ai réunies ont fait du très bon travail et je voulais donc les laisser s'amuser. Et puis ils m'ont fait monter sur le podium. Je me suis dit : '' OK, je vais danser. Mais je ne savais pas ce qui se passait avec ce #DoTheLilo, a-t-elle ajouté. Je n'avais même pas vu la vidéo avant qu'on m'en parle. C'est tellement gênant pour moi maintenant ! Vous devez comprendre ça ! Je ne danserai plus jamais !»