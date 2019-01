Match des étoiles : Kristopher Letang n’a pas volé sa sélection

Sélectionné sur le tard par un vote effectué auprès des partisans, le défenseur québécois Kristopher Letang participera au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour une cinquième fois en carrière.

«C’est bien de voir à quel point nos partisans sont dédiés à notre équipe, ils sont derrière nous, peu importe si on a une bonne saison ou non, a commenté Letang, remerciant sur le site web de la LNH les amateurs de Pittsburgh d’avoir voté pour lui dans le cadre du concours ¸"Last Men In". C’est spécial! Les amateurs des Penguins ont toujours ont été bons pour nous.»

Letang représentera la section Métropolitaine aux côtés du capitaine des Penguins Sidney Crosby. La formation de Pittsburgh, qui a remporté 10 de ses 11 derniers matchs (avant la partie de samedi soir face aux Kings), pointe provisoirement au deuxième rang de cette section, derrière les Capitals de Washington.

«C’est toujours plaisant de voir que le travail que tu as fait, il y a quelqu’un qui le reconnaît», a ajouté Letang, qui pourrait conclure la saison avec sa meilleure récolte en carrière.

Une saison productive

Le Québécois a inscrit 38 points, dont 10 buts, à ses 42 premiers matchs de la saison. Seuls Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto, et Matt Dumba, du Wild du Minnesota, ont plus de buts que lui présentement parmi les défenseurs de la Ligue nationale de hockey.

Jusqu’ici, la campagne la plus productive de Letang est survenue en 2015-2016 quand il avait récolté 67 points, dont 16 buts, en 71 rencontres.

Si le défenseur des Penguins a dû compter sur l’appui des partisans pour faire partie des étoiles, force est d’admettre qu’il a bel et bien sa place au firmament. Avant ce prochain rendez-vous prévu à San Jose, les 25 et 26 janvier, Letang avait aussi été invité à la classique annuelle en 2011, 2012, 2016 et 2018.