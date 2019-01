Nico Hischier s’illustre dans un gain des Devils

Après avoir perdu leurs trois matchs précédents, les Devils du New Jersey ont renoué avec la victoire samedi après-midi au Prudential Center, où ils ont défait les Flyers de Philadelphie par la marque de 3 à 2. Nico Hischier a mené la charge pour l’équipe locale avec un but et une mention d'aide.

L’attaquant de 20 ans a marqué son 13e filet de la saison au deuxième vingt. Après avoir intercepté une passe de Travis Sanheim en zone neutre, il a filé seul devant le gardien Carter Hart qu’il a habilement déjoué d’un tir du revers.

Hischier a également contribué au but gagnant, inscrit par Miles Wood dans la deuxième minute du dernier engagement. Damon Severson a aussi touché la cible pour les Devils.

Du côté des Flyers, James van Riemsdyk et Sean Couturier ont tous deux réussi à déjouer le gardien Mackenzie Blackwood. Couturier s’est toutefois inscrit au pointage alors qu’il ne restait que deux secondes à faire au temps réglementaire.

Blackwood a signé sa quatrième victoire en sept départs devant le filet des Devils en repoussant 32 des 34 tirs des Flyers. Pour sa part, Hart a cédé trois fois sur 26 lancers.