Olivier Mathieu veut finir son junior à Victo

« C’est différent à Victoriaville, mais j’ai été accueilli comme un des leurs. J’ai des chances de me faire valoir ici et, sans dire que je n’ai jamais eu ça à Québec, disons que c’est un nouveau départ pour moi. Je n’ai pas le stress de me dire que, si je ne produis pas, je vais me retrouver sur la trois. »

« Je ne cadrais peut-être pas dans la mentalité de Patrick [Roy]. Cela dit, je me sens choyé. Je me rapproche de la maison [il vient de Drummondville, NDLR]. Je pense que j’ai trouvé ma niche pour le reste de ma carrière junior », ajoute celui qui porte le no 71 avec sa nouvelle équipe.

« Il voulait jouer des minutes de qualité, et je pense qu’il n’avait pas eu l’occasion de le faire avant à Saint-Jean et Québec. Quand on est allé le chercher, on avait besoin d’un gars comme lui. Il joue jusqu’à maintenant dans notre top-6 et sur notre premier avantage numérique, mais on continue d’y aller au mérite. Jouer sur une troisième ou une quatrième ligne, ce n’est pas la même pression que de jouer dans un top-6. Jusqu’à maintenant, on aime son attitude, il veut s’améliorer et il arrive toujours à l’aréna avec le sourire. »