Que m’est-il arrivé?

Il m’est arrivé quelque chose d’assez insolite pendant mon magasinage des Fêtes en décembre dernier. Je n’en ai parlé à personne par la suite, car j’étais trop occupée à tous mes préparatifs, mais en lisant une lettre ce matin dans votre Courrier, j’ai pensé vous en parler pour savoir si je suis à risque que cela revienne de façon plus grave.

J’étais à me chercher une place de stationnement dans le centre-ville et je tournais en rond depuis au moins 10 minutes quand j’ai ressenti un gros serrement dans la poitrine. Puis c’est comme si un poing forçait pour se creuser une place en plein milieu de mon plexus solaire. Je me sentais mal au point d’arrêter ma voiture en double file sur la rue pendant quelques instants. Puis c’est complètement disparu.

De peur que ça me reprenne, au lieu de continuer à m’énerver en cherchant, je suis entrée dans le stationnement d’un immeuble de bureaux. J’ai pu faire mes courses sans rien ressentir d’autre et je suis rentrée à la maison sans en parler à mon mari. Puis j’ai oublié l’affaire dans le brouhaha des partys de Noël, jusqu’à ce que la semaine dernière, je me réveille en pleine nuit avec le fameux poing dans la poitrine. Oh, ça n’a pas duré longtemps, à peine quelques secondes, beaucoup moins que la première fois.

Le lendemain matin, j’en ai parlé à mon conjoint. Lui qui est issu d’une famille qui compte de nombreux cas de nature cardiaque a tout de suite pensé à ça et m’a fait jurer de prendre un rendez-vous médical pour un check up. J’ai promis de le faire, mais je n’en ai rien fait. D’abord parce que cette problématique médicale n’a pas cours dans ma famille, et surtout que j’ai plutôt pensé à une crise de panique, comme j’en avais lu la description dans votre Courrier.

Je ne sais pas si j’ai bien fait de prendre le conseil de mon chum à la légère, alors je me permets de venir vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Même s’il semblerait que les symptômes d’une crise de panique s’apparenteraient à ceux d’une crise cardiaque, je suis portée à éliminer le problème strictement cardiaque puisqu’il n’y en a pas dans ma famille. Mais est-ce une sage décision de ma part ?

Anonyme un peu inquiète

Vous avez raison de dire qu’une crise de panique peut prendre les mêmes aspects qu’une crise cardiaque. Mais ce n’est pas une raison pour éliminer d’emblée la possibilité d’avoir fait une crise cardiaque, et ce, même s’il n’y a pas ou peu d’antécédents dans votre famille.

Un examen médical complet avec bilan de santé s’avérerait une bien meilleure option. Car une fois le problème cardiaque éliminé, il sera plus facile de chercher la cause de semblables malaises si jamais ils survenaient de nouveau.

Tout en demeurant prudente, il ne faudrait quand même pas dramatiser avec cet épisode qui ne se reproduira peut-être jamais. Et s’il se reproduisait, cela ne serait pas non plus signe de trouble mental, car la crise de panique n’en est pas un en soi. Car il faut se le dire, seule une minorité de patients sujets à ce genre de crises reçoivent le diagnostic de trouble panique.

Dans ce genre de situation, il faut se dire que son médecin de famille est toujours le meilleur allié qu’on puisse se donner. Il ne faut donc pas hésiter à le mettre au courant de tout ce qui nous inquiète ou qui tourne moins rondement, même quand on pense que c’est sans importance. Comme c’est lui qui nous suit sur le plan santé, plus il en saura, plus facile sera sa tâche.

Un conseil en terminant pour les personnes vivant avec ce genre de problème à répétition : au moment où ça survient, il faut se mettre en mode détente pour parvenir à bien contrôler sa respiration.