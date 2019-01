Trois étudiants de l’UL triomphent chez Coveo

Trois étudiants de l’Université Laval sont sortis vainqueurs d’une guerre de cerveaux samedi dans les locaux de l’entreprise Coveo, à Québec, qui organisait une compétition de programmation informatique.

Quelque 20 équipes de trois ou quatre participants devaient développer le meilleur algorithme à base d’intelligence artificielle pour l’emporter.

Les vainqueurs Alexandra Mercier, Benoit Verret et Philippe Babin, sont tous étudiants à l’Université Laval.

Cette 9e édition du concours « Blitz » se voulait une occasion de repérer de nouveaux talents locaux, en plus de faire vivre aux étudiants l’expérience des bureaux de l’entreprise québécoise, dont les activités se frottent aux géants IBM et Microsoft.

Fondée en 2005, Coveo emploie plus de 350 personnes majoritairement au Québec, mais aussi à San Francisco, à Londres et à Amsterdam. L’entreprise dont le siège social est à Québec compte quelque 1500 clients, dont de gros joueurs comme Tesla, Go Pro et Adobe.