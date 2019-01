Un ancien député albertain condamné à trois ans de réclusion

RED DEER, Alberta – L’ancien député du Parti conservateur uni de l’Alberta Don MacIntryre a été condamné vendredi à trois ans de prison après avoir plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle à l’encontre d’une fillette de 10 ans.

Selon le National Post, la victime a indiqué qu’elle ne pardonnerait jamais à MacIntryre, qui avait démissionné de son poste de député le 2 février 2018 à la suite des allégations de nature sexuelle la concernant.

La jeune femme affirme que l’ancien politicien lui a volé son enfance et qu’elle a eu des idées suicidaires. Elle en est même venue à se demander si elle n’avait pas tout imaginé et s’est aussi sentie coupable, selon le récit qu’elle a fourni en cour, soutenue par des proches. C’est en vieillissant qu’elle a compris ce qu’était une agression sexuelle et qu’elle a réalisé, selon ses dires, qu’elle avait été victime d’attouchements. Elle a prévenu sa mère en 2015.

«Je porterai cette rage que j'ai envers lui jusque dans ma tombe», a-t-elle déclaré au tribunal.

L’homme de 63 ans a reconnu sa culpabilité à un chef d’agression sexuelle, mais une autre accusation de nature sexuelle a été retirée durant le processus.

Selon le quotidien torontois, la jeune femme a été victime d’attouchements de cinq à dix reprises à Sylvan Lake, en Alberta, de 2010 à 2011. Elle n’avait que 10 ans.