Un bâton et une scie près du corps

DRUMMONDVILLE | Les armes qui auraient servi à tuer et à démembrer un sexagénaire de Drummondville ont été trouvées à proximité du réfrigérateur dans lequel le présumé assassin avait dissimulé le corps.

Ce dernier est accusé du meurtre au deuxième degré de Roland Baker et d’outrage à son cadavre.

Selon la pathologiste judiciaire Lisa Boucher, qui a témoigné deux jours plus tôt, un tel objet a possiblement servi à battre à mort la victime.

« Sur l’égoïne, je n’insisterais pas trop, mais on a un morceau de chair et on a du sang », a commenté M. Cantin, au palais de justice de Drummondville.