Un ex-ministre d'Obama vers la présidence

TEXAS | L'ancien maire de San Antonio Julian Castro, ex-ministre de Barack Obama, a annoncé samedi depuis le Texas sa candidature pour devenir le premier président hispanique des États-Unis.

«Je suis candidat à la présidence des États-Unis», a déclaré M. Castro, 44 ans, devant plusieurs centaines de partisans réunis sur une esplanade de San Antonio, la ville dont il est originaire.

Il devient le démocrate le plus en vue à faire son entrée officielle dans la course à la présidentielle de 2020, à laquelle devraient participer des candidats divers et variés pour faire face à Donald Trump.

Cette annonce, faite sous le slogan «Une nation, un destin», intervient alors que Donald Trump a fait de l'immigration un sujet brûlant. Une partie des administrations fédérales est d'ailleurs en «shutdown» --paralysée-- parce que le président exige 5,7 milliards de dollars pour un mur à la frontière avec le Mexique.

Petit-fils d'une immigrée mexicaine, M. Castro s'est emparé du sujet en lançant à la foule «nous disons non à la construction du mur et oui à la construction de communautés».

Pour l'instant, il ferait figure d'outsider dans une course qui pourrait voir concourir plusieurs poids lourds, comme l'ancien vice-président Joe Biden, les sénateurs Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Kamala Harris, et peut-être même le milliardaire Michael Bloomberg.

L'élue démocrate hawaïenne du Congrès Tulsi Gabbard a elle annoncé vendredi, à seulement 37 ans, qu'elle serait aussi en lice.

Connu pour ses talents d'orateur, le télégénique Julian Castro fut ministre du Logement de Barack Obama et maire de la septième ville des États-Unis.

Il devient le troisième candidat présidentiel latino d'envergure en quatre ans, après les sénateurs républicains Ted Cruz et Marco Rubio, qui ont fait face à M. Trump pour être nommés par le parti républicain en 2016.

Sa candidature pourrait raviver l'enthousiasme pour les démocrates chez les électeurs hispaniques, qui ont soutenu Hillary Clinton, mais dans une moindre proportion que Barack Obama.

Julian Castro a acquis une notoriété nationale en 2012, lorsqu'il est devenu le premier Latino à donner un discours lors de la convention nationale démocrate.

Quatre ans plus tard, il faisait partie des finalistes pour devenir candidat à la vice-présidence aux côtés d'Hillary Clinton.

Féroce critique de Donald Trump, il a dit qu'il ne pourrait probablement pas se trouver aux États-Unis aujourd'hui si l'actuelle politique migratoire était en place quand sa grand-mère, alors petite fille, a traversé la frontière avec le Mexique en 1922.

Dans son discours devant la convention, Julian Castro avait souligné son «aventure improbable», évoquant aussi son frère jumeau Joaquin, qui est membre de la Chambre des représentants. L'expression est devenue le titre des mémoires qu'il a récemment publié.