Un nouveau voisin pour les Desmarais

Vincent Duhamel, le grand patron de la firme de gestion d’actifs Fiera Capital, a fait l’acquisition d’une résidence donnant sur le lac Memphrémagog, en Estrie, pour la somme de 4,5 millions $. C’est un ancien haut dirigeant de la firme de publicité Cossette qui lui vend la demeure. La propriété acquise est située sur une route où se trouvent de nombreuses propriétés appartenant au magnat de la finance et coPDG de Power Corporation, Paul Desmarais Jr. Ce dernier possédait en 2016 dans ce secteur des propriétés estimées à une valeur totale de 48 millions $, selon le journal local Le Reflet du lac. M. Duhamel et sa conjointe ont acheté il y a un an la maison de Jeffrey Orr, le grand patron de la Financière Power, une filiale de Power Corporation, à Westmount, pour 4,5 millions $. M. Duhamel, avant de se joindre à Fiera, était associé au capital d’une banque privée suisse, Lombard Odier. France Chrétien Desmarais, la femme d’André Desmarais (coPDG de Power) et fille de Jean Chrétien, a siégé au conseil de cette banque pendant une vingtaine d’années, alors que Paul Desmarais Jr est un ami personnel de Patrick Odier, un des associés-gérants de la banque issue d’une dynastie de financiers.