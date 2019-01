Un repêchage qui ne passera pas à l’histoire

CHICAGO | Il y a rarement des rebondissements dans le repêchage de la MLS, mais on a parfois quelques échanges à se mettre sous la dent. Hier, on a eu droit à une séance lente et soporifique.

Quand on dit qu’il ne s’est pas passé grand-chose, c’est parce que le plus gros rebondissement est survenu mercredi, soit deux jours plus tôt, quand l’Union de Philadelphie a choisi d’échanger ses cinq choix de repêchage à Cincinnati contre une somme d’allocation générale minimale de 150 000 $ en 2019 et 50 000 $ qui seront conditionnels en 2020.