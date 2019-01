Une défaite qui fait mal aux Islanders

Luttant pour une place en séries éliminatoires avec le Canadien de Montréal, les Islanders n’ont pas été en mesure de vaincre leurs rivaux new-yorkais, samedi après-midi au Barclays Center, lors d’une défaite de 2 à 1 contre les Rangers.

Le Québécois Anthony Beauvillier a bien tenté d’aider la cause des Islanders en inscrivant son 12e but de la saison, en deuxième période. Les Rangers ont toutefois répliqué par le biais de Filip Chytil avant la fin de l’engagement. Puis, Mats Zuccarello a inscrit le but vainqueur avec cinq minutes à écouler au troisième tiers.

Malgré le revers, le gardien des Islanders Robin Lehner a bien fait en repoussant 24 des 26 tirs dirigés vers lui. Alexandar Georgiev a toutefois réussi à mener les Rangers à la victoire avec ses 24 arrêts.

Après 43 matchs, les Islanders présentent maintenant une fiche de 24-15-4.