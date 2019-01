Alexandre Savard sur les traces d'Antony Auclair?

Alexandre Savard peut-il marcher dans les traces d’Antony Auclair?

Le Rouge et Or de l’Université Laval a muté Savard à la position d’ailier rapproché au camp de printemps en mars dernier. Les résultats de ses tests physiques au Défi Est-Ouest en mai dernier l’ont fait connaître et il a mérité une invitation pour le NFLPA Collegiate Bowl qui se déroulera samedi prochain au Rose Bowl à Pasadena.

«Alexandre n’est pas encore au niveau souhaité, mais il n’y a pas de limites dans son cas en raison de son potentiel, a souligné le responsable des ailiers rapprochés Mathieu Bertrand. Ce n’est pas naturel pour un receveur de revenir dans la boîte en protection ou de se retrouver comme centre arrière pour protéger le quart-arrière. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais Alex est encore jeune et il a le temps d’apprendre.»

«Alex a progressé et a pris confiance en un an et demie, de poursuivre Bertrand. Il est meilleur en trois points d’appui et il utilise mieux ses mains, mais il doit encore travailler son jeu au bloc. Il faudra voir si les équipes de la NFL ont un plan de développement.»

Certains voient des comparaisons entre Auclair et Savard, mais Bertrand est prudent. «Ce sont deux joueurs différents, mais ils travaillent tous les deux d’arrache-pied et veulent être les meilleurs, a-t-il souligné. Dans la NFL, on retrouve deux types d’ailier rapproché, soit ceux qui bloquent et ceux qui jouent comme receveur. Antony est un meilleur bloqueur, mais il peut faire les deux alors qu’Alex est davantage un receveur. Alex est une bibitte physique. Il est fort, vite et possède de grandes mains. Sa capacité de courir des tracés l’avantage si on le compare à Antony.»

Présents au Québec pendant la saison, les Chiefs, les Steelers et les Saints ont demandé des films de Savard. «La meilleure chance de se faire valoir demeure de se produire “live” devant les recruteurs. Son défi sera de sauter sur le terrain sans aucun sentiment d’infériorité et de performer.»

Le bloqueur Maurice Simba, des Stingers de Concordia, tentera lui aussi d’attirer l’attention des recruteurs au NFLPA Collegiate Bowl.