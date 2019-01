Arrêter de boire, c’est possible!

J’ai lu ce matin dans votre chronique la lettre d’une jeune femme de 34 ans qui signait « Une amoureuse triste ». Elle exprimait son désir d’avoir un enfant, en même temps que son hésitation à le faire avec son conjoint dont elle dit qu’il a un sérieux problème d’alcool qu’il souhaite régler, mais sans passer par les AA, un organisme qui ne lui convient pas, lui qui se dit incroyant.

Premièrement, je souhaite dire à cette femme que c’est son conjoint lui-même qui doit prendre la décision de cesser de boire. La décision ne peut pas venir d’elle en aucune manière. Je me permets de lui dire ceci parce que j’ai moi-même réussi à arrêter ma consommation. Je ne l’ai pas fait grâce aux AA, mais bien en m’inscrivant à deux blogues que mes recherches sur internet m’avaient indiqués : « The joy of being sober » ainsi que « The naked mind ».

Grâce à ces deux groupes, j’ai pu me rendre compte que j’étais loin d’être seule à avoir un problème d’alcool. En lisant les nombreux témoignages, j’ai aussi compris que je pouvais arrêter de boire par moi-même si je le voulais sincèrement. Je suis sobre depuis quatre mois et demi à ce jour. Si vous saviez combien je suis contente de moi !

Nicole

C’est un fait que la décision de devenir sobre appartient à la personne qui consomme et à personne d’autre. Dans le cas auquel vous faites référence, il semblait clair que le principal intéressé semblait le vouloir, bien que c’était sa conjointe qui l’affirmait. Dans la foulée de cette lettre et des références que je faisais en matière d’organismes ou de ressources d’aide pour atteindre la sobriété, une autre lectrice m’a souligné deux autres lieux de désintoxication avec une excellente réputation soit : les Maisons Péladeau, l’une qui s’adresse aux femmes et l’autre aux hommes. Cette dame affirmait qu’après 21 jours de cure fermée et le suivi rigoureux qu’on y offre, les résultats étaient spectaculaires.