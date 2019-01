«Bird Box Challenge» : elle roule les yeux bandés et percute une autre voiture

La police de l’état de l’Utah a demandé à ses citoyens de ne pas tenter le «Bird Box Challenge» lorsqu’ils conduisent, après que ce défi eut entraîné un accident.

Une adolescente de 17 ans s’est retrouvée sur une voie en sens inverse de la ville de Layton, au nord de Salt Lake City, et a percuté une autre voiture alors qu’elle roulait avec un chapeau sur ses yeux pour participer au «Bird Box Challenge».

Comme dans Bird Box, le film d’épouvante récemment sorti sur la plateforme Netflix qui met en vedette l’actrice Sandra Bullock, les «participants» se mettent au défi de vivre les yeux bandés, un défi très populaire sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes.

«C’est juste inexcusable de faire quelque chose d’aussi dangereux, pas seulement pour vous-même, mais pour toutes les personnes sur la route», a déclaré le lieutenant Travis Lyman au site d’information KSL.com.

Il a ajouté qu’il n’aurait jamais pensé de sa vie de devoir avertir la population de ne pas rouler les yeux bandés.

La conductrice et son passager de 16 ans n’ont pas été blessés, tout comme les passagers de l’autre voiture.

La conductrice sera toutefois poursuivie pour conduite dangereuse, a indiqué Travis Lyman.

Netflix avait déjà twitté le 2 janvier un message d’avertissement: «Je ne peux pas croire que je dois le dire, mais : S’IL VOUS PLAÎT, NE VOUS BLESSEZ PAS AVEC LE DÉFI BIRD BOX. Nous ne savons pas comment cela a démarré, et nous apprécions votre vous, mais Boy et Girl n’ont qu’un souhait en 2019 et c’est que vous ne vous retrouvez pas à l’hôpital pour des memes.»

Dans Bird Box, Sandra Bullock joue le rôle d’une mère de deux enfants – nommés Boy et Girl dans le film – qui tente de rejoindre un camp de survivant dans une jungle d’un monde postapocalyptique où ceux qui gardent les yeux ouverts se font tuer par des forces mystérieuses.