«Ça commence pour de vrai» -Mathieu Betts

ST. PETERSBURG | Mathieu Betts n’a jamais voulu regarder trop loin et se projeter dans l’avenir en calculant ses chances d’évoluer dans la NFL.

Pour Mathieu Betts, débarqué en Floride samedi en prévision de la semaine du East-West Shrine Game, la réalité est maintenant différente.

« Ça commence pour de vrai, a résumé l’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. La première étape était la préparation pour le Shrine. Je suis parti m’entraîner deux semaines à Knoxville avec Charlie Petrone et je ne savais pas à quoi m’attendre. En compagnie d’Alexandre [Savard], nous étions les deux seuls à habiter dans la maison de Charlie. [...] On a côtoyé des gars de la NCAA, mais aussi des militaires et des joueurs de baseball. Ancien joueur de ligne offensive de la LNF, Bruce Wilkerson était aussi présent pour donner un coup de main à son ami Charlie. Il y avait aussi un joueur de ligne offensive de Wake Forest et j’ai pu faire des un contre un.

« La deuxième étape débute depuis que je suis arrivé ici, de poursuivre le triple vainqueur du trophée J.P. Metras décerné au meilleur joueur de ligne au pays. Je veux allumer l’intérêt de certaines équipes en démontrant mes forces. Je veux déployer beaucoup d’efforts, montrer que je suis bon techniquement et mettre de la pression sur le quart-arrière. Ce n’est pas que je suis mauvais dans les tests, mais je suis meilleur sur le terrain de football et c’est ce qu’on va faire ici. C’est une entrevue d’une semaine où tous nos gestes seront épiés, mais il faut éviter de se mettre trop de pression sur les épaules. Je ne suis pas nerveux de nature. »

Sur un pied d’égalité

Contrairement à plusieurs Canadiens qui ont participé au East-West Shrine Game dans le passé, Betts n’est pas un inconnu.

« Je ne pars pas à zéro. Je pars à égalité avec les autres joueurs. Les recruteurs connaissent mes forces et mes faiblesses et ils pourront s’attarder aux détails, au lieu de tenter de savoir qui je suis. Je n’ai pas de retard, mais ça ne signifie pas que j’ai plus de chances d’obtenir un contrat. »

Six équipes rencontrées

Depuis son arrivée en Floride, Betts a rencontré six équipes, participé à des réunions d’équipe et rendu visite aux enfants malades de l’hôpital Shriners à Tampa Bay.

« L’entraîneur de position nous a montré ses approches et ce qu’il souhaitait de nous. On va jouer du football de base. C’est l’effort que tu amènes et ta technique qui seront importants. Je suis curieux de voir le talent des joueurs présents. Dans le RSEQ, je connais les forces et les faiblesses de mes adversaires. Ici, je devrai rapidement déceler les tendances des gars. »

Les entraînements des équipes de l’Est et de l’Ouest commencent cet après-midi.