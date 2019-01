Ces personnalités ont réagi aux déboires financiers de Caroline Néron

Les révélations entourant les difficultés financières de Caroline Néron et de sa compagnie ont énormément fait réagir les Québécois depuis jeudi soir, si bien que certaines personnalités se sont également tournées vers les réseaux sociaux pour commenter l’affaire.

En effet, les internautes ont réagi par milliers, certains se moquant sévèrement de la femme d’affaires, d’autres insistant plutôt sur la nécessité de soutenir les entrepreneurs québécois.

Bianca Longpré, animatrice à QUB radio, a publié un message de soutien à Caroline Néron via sa page Facebook. «Quand tu risques rien, il ne t’arrive rien, écrit celle que l’on connait comme «mère ordinaire». Caroline Néron, que je ne connais pas, a tout mon respect. [...] Si vous n’aimez pas ce qu’elle fait ça ne vous empêche pas de savoir reconnaître que l’entreprendrait ce n’est pas facile et que de basher ou dire des «elle aurait dû» ne nous donne rien de plus. Caroline ne blâme personne d’autre qu’elle-même. Et juste ça, c’est grand.»

De son côté, le photographe et entrepreneur Alexandre Champagne se désole de la façon dont on traite l'entrepreneuriat au Québec. Il a également réagi via sa Facebook dimanche matin: «C'est un comportement irresponsable, ce sont des années de mensonges et le public a tout avalé. Ça c'est triste. J'espère qu'on va tirer une leçon de ça, qu'on va comprendre que madame Néron n'est pas une victime, mais bien la responsable de ses propres déboires financiers. C'est vraiment rien contre elle, ç'aurait pu être n'importe qui d'autre et j'aurais dit la même affaire.»

L’ancien dragon François Lambert commentait l’affaire dans le Journal de vendredi: «Même s’il n’a «rien contre Caroline Néron», il estime qu’elle a prouvé qu’elle n’aurait pas dû aller à Dans l’œil du dragon à Radio-Canada après avoir affirmé que ses «faiblesses étaient la gestion et la finance».

Sans nécessairement se prononcer directement sur la situation financière de Caroline Néron, quelques personnalités ont plutôt dénoncé la réaction de certains Québécois:

Ce serait le fun de voir les Québécois s’enrager contre les gouvernements et les villes qui les crossent à tous les jours. Non, ils sont en tabarnak contre Caroline Néron... #FOCUS #GiletsJaunes — Jeff Fillion©️ Pirate Radio X (@JeffFillion) January 13, 2019

Je lui souhaite. C’est une femme intelligente qui saura retrouver son élan. — Christine St-Pierre (@stpierre_ch) January 10, 2019

Déversement de messages toxiques envers Caroline Néron .

Comme disait Félix Leclerc : «Le plaisir de l’un c’est de voir l’autre se casser le cou »

Entreprendre, c’est risquer . À ne rien faire, on ne commet pas d’erreurs.

Navrant 👎🏻 — Danièle Lorain (@Danielelorain) January 11, 2019

Mot du jour:: Schadenfreude.

La Schadenfreude est la « joie malsaine » que l'on éprouve en observant le malheur d'autrui. Le terme allemand (de Schaden et Freude) signifie littéralement « joie [du] dommage ». Et se traduit en français par : « se réjouir du malheur d'autrui ». — Genevieve Borne (@Genevieveborne) January 11, 2019