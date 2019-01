Cette photo d’un œuf pourrait battre le record de la milliardaire Kylie Jenner en nombre de «J’aime»

Est-ce que la benjamine du clan Kardashian Kylie Jenner, reine d’Instagram, se fera détrôner par un vulgaire œuf brun? Tout est maintenant possible.

Un mystérieux et énigmatique compte Instagram intitulé world_record_egg (l’œuf au record mondial) a vu le jour le 4 janvier dernier, et il s’est donné comme seul et unique mission de battre le record de «J’aime» pour une photo. Il n’a qu’une seule publication à son actif, une photo d’un œuf, et ceci en légende: «Battons ensemble le record de Kylie Jenner pour le nombre de «J’aime»! On est capable.»

Ce record, vous l’aurez donc compris, appartient pour l’instant à la jeune femme d’affaires Kylie Jenner et à sa publication du 6 février 2018, une photo de la naissance de sa fille, qui a récolté à ce jour 18 143 993 likes.

OUF. C’est du like ça mes amis. 18 millions, c’est autant que TOUS les habitants du Mali ET de la Nouvelle-Écosse combinés. Un mélange unique.

Et qu’est-ce qui se passe avec tout ça?

Eh bien l’œuf en question a maintenant récolté plus de 14 millions de petits cœurs sous son unique publication! La planète ne s’attendait pas à ça.

Alors si vous êtes un éternel optimiste et que vous choisissez l’œuf, vous n’avez qu’à cliquer sur la première photo et à lui donner un «J’aime».

Le tout reste à suivre bien sûr. Bonne chance coco!