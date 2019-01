Daniel Gélinas: la recette d’un «sauveur»

Appelé à la rescousse pour relever de nombreuses organisations au cours de sa carrière, Daniel Gélinas fonctionne un peu à la manière d’un entraîneur de hockey. Il a son plan de match, joue pour gagner, mise sur l’équipe et carbure aux résultats.

« L’important, pour moi, c’est de gagner. Mon leitmotiv est très sportif », dit celui qui a contribué à remettre sur les rails l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, le Festival d’été, les fêtes du 400e anniversaire de Québec et, plus récemment, le Carnaval.

Cette volonté de performer s’est traduite dans tout le parcours professionnel de cet homme d’affaires et producteur de spectacles. En bout de piste, il s’est souvent retrouvé « dans le siège du coach ».

« De mon point de vue, avec un conseil d’administration, l’important c’est d’amener des résultats. Quand tu le fais, tu es moins vulnérable aux contestations des gens qui ne t’aimeraient pas la face. »

Malgré cela, il a un léger mouvement de recul quand on le qualifie de « sauveur » d’organisations. « J’ai fait ce que je pensais bon de faire, selon ma personnalité, évalue-t-il. Dans la vie, on fait des affaires selon ce qu’on est, et avec le bagage et l’expérience qu’on a. »

Ainsi, l’expérience compte, mais elle doit venir avec une capacité à défoncer des portes et à obtenir des résultats.

Retour sur le 400e

Quand Régis Labeaume l’a contacté, lors de sa première campagne électorale qui le donnait bon dernier, Daniel Gélinas n’a pas hésité à lui dire ce qu’il pensait des fêtes du 400e. Il fallait un « turnover complet » et un changement d’image.

Photo d’archives

Il n’en a plus entendu parler dans les semaines qui ont suivi, jusqu’à un coup de fil en décembre 2007. Élu avec une forte majorité, Régis Labeaume souhaitait qu’il prenne la tête de l’organisation des fêtes. À la veille de partir en vacances, il a demandé à réfléchir.

« Puis, j’ai pensé qu’il m’avait oublié », dit-il. Régis Labeaume l’a toutefois rappelé entre Noël et le jour de l’An. Il lui a dit quelque chose du genre : « Bon, ça y est, c’est fait, viens-t’en, on t’attend ».

Daniel Gélinas s’est pointé dans le bureau du maire, où se trouvaient aussi la ministre Josée Verner et Jean Leclerc de l’organisation du 400e. « J’ai dit à Régis que je n’avais pas encore dit oui ou non, j’ai demandé s’il y avait des conditions, si je devais laisser le Festival. J’étais assis, et j’étais comme un soldat. On m’a dit : “on a besoin de toi pour aller à la guerre et tu ne poses pas de questions”. »

S’il avait pu être tétanisé sous la pression, puisque les fêtes du 400e s’en allaient droit dans le mur, Daniel Gélinas s’est plutôt lancé dans l’aventure avec un peu d’innocence.

« Oui (j’aurais pu capoter), car c’était puissant. Mais dans les deux années précédentes, comme acteur de l’industrie, je regardais aller ça et, inconsciemment, je faisais des plans. Je me disais : me semble que je ne ferais pas ça de même. Alors autrement dit, je m’étais comme déjà forgé un plan. »

Il a présenté ce plan aux médias à la fin de janvier, et les a avisés de rencontres toutes les deux semaines pour faire le point. Il a aussi attaché aux divers projets la communauté de Québec, qui avait été exclue.

« Ç’a comme créé un peu de confiance, un effet multiplicateur. Les médias ont commencé à dire : ah, il avait dit ça et ça s’est fait ! L’important, pour moi, encore une fois, c’était de livrer. L’expérience a parlé pour moi aussi là-dedans. »

Pour y parvenir, il s’est entouré de la meilleure équipe. Des gens de l’ancienne organisation sont partis, d’autres sont restés. « Avec tous ces gens autour, j’ai réparti ma responsabilité sur ce groupe-là. Je ne suis pas un contrôlant, je suis même l’inverse. Quand je travaille avec des équipes, chacun a ses responsabilités, et je me fie au résultat. »

McCartney et hockey

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Cela ne l’a pas empêché de se tromper parfois. « Il y a des projets où je me suis planté, comme pour le spectacle de Paul McCartney, en 2013. La prémisse était bonne, mais le public n’était pas au rendez-vous. »

Il cite également l’exposition Hockey dans la peau, présentée à Espace 400e après les succès du Titanic et de Bodies. « J’ai convaincu mon monde, mais ça n’a pas marché. À côté de ça, je pense avoir un paquet de bonnes décisions par contre, comme l’achat de l’Impérial et sur l’évolution du Festival. »

Le succès de tous ses projets, il les attribue au fait qu’il a su s’entourer de « monde plus fort » que lui dans certains secteurs, mais qui était d’accord avec sa vision. Une vision qui a ramené la fierté et un vent de positivisme sur Québec, lequel veut parfois s’effriter, malheureusement.

Relation avec Labeaume

À propos de sa relation avec Régis Labeaume, même si plusieurs personnes croient qu’ils sont des amis, il n’en est rien. Daniel Gélinas trace d’ailleurs une barrière naturelle entre ses relations professionnelles et personnelles.

Pour M. Labeaume et lui, « les gens ont fait un amalgame parce qu’on a beaucoup été vus ensemble lors du 400e et dans d’autres projets, comme pour Expo-Cité. On a toujours eu une relation cordiale, sans être amicale. »

Des gens ont souvent eu l’impression d’un pacte de non-agression entre les deux. « Il n’y a pas de pacte, répond-il, amusé. Globalement, Régis est fier, je pense, de ce que j’ai accompli pour la Ville de Québec [...] Il est venu me chercher pour mes compétences. Il pense que je peux apporter quelque chose à Québec, et moi je suis content de servir la Ville. »

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Il n’aurait aucune envie de lui succéder à la mairie un jour, pas plus que de faire le saut en politique à d’autres paliers. Il aimerait le travail, l’idée de faire bouger les choses, mais est rebuté par le côté « social » des tâches. Les soupers spaghettis, très peu pour lui.

Projet d’envergure

En octobre prochain, Daniel Gélinas atteindra la soixantaine. Rien n’y paraît, cependant. En forme, il n’en revient pas de voir à quel point le temps passe vite. Récemment, aux funérailles d’un oncle, il regardait ses cousins et cousines, qu’il n’avait pas revus depuis des années, et se demandait où avaient bien pu passer toutes ces années.

« On dirait qu’il y a un bout qui se passe comme un rêve. Mes parents me disent que ça passe encore plus vite à leur âge », exprime-t-il, souriant.

Plus récemment, Daniel Gélinas s’est retrouvé dans une phase plus « soft » en terme de stress, considérant tous les projets qu’il a accomplis depuis 20 ans. « Je suis dans une phase où je fais de la consultation, dit celui qui a été recruté en octobre par l’agence-conseil TACT comme conseiller spécial. Je voulais me dégager de tout le côté administratif. »

N’empêche, l’idée de mener un grand projet d’envergure « qui a un début et une fin » lui sourit toujours. « Je ne dirais pas non, lance-t-il avec des étincelles dans les yeux. J’aurais assez d’énergie pour le faire. »

En rafale

Congestion et solutions

De son point de vue de citoyen, tient-il à préciser, Daniel Gélinas estime qu’on n’a pas suffisamment travaillé sur des solutions moins coûteuses et à plus court terme pour lutter contre la congestion routière à Québec. « On est beaucoup dans les solutions extrêmes tout de suite : troisième lien, tramway, tous deux de gros trucs qui coûtent des milliards, et j’ai l’impression qu’on a totalement évacué les solutions autres, et qui ne coûtent pas cher », dit-il. M. Gélinas croit que le transport en commun devrait encore mieux desservir les secteurs à forte densité, et qu’on devrait miser encore plus sur le télétravail et les horaires variables. « Ça réduirait vraiment le trafic », considère celui qui est un adepte du travail à la maison, à cette époque où « on est tellement branchés et connectés ». « D’après moi, l’avenir est là, et même dans les grandes villes américaines, ils vont être obligés d’en venir là, dit-il. Juste avec ces mesures, j’ai l’impression qu’on viendrait d’éliminer la question d’un troisième lien, et personne ne se penche là-dessus. » Il souligne que si autant de gens ont voté pour Québec solidaire, dans la région de Québec notamment, c’est que plusieurs en ont assez du gaspillage sur ce type de questions.

Avenir du Festival d’été

Si Daniel Gélinas considérait avoir fait le tour du jardin en ce qui concerne la « business » du Festival d’été, il a trouvé difficile de quitter « la famille du Festival », qu’il aimait beaucoup. Il est resté plus longtemps chez 3E événements, qui organisait les Grands voiliers, activité phare du 150e de la Confédération canadienne. Il est fier du succès de l’activité, qui a même permis de dégager des surplus. « Je suis allergique totalement aux déficits, tout le monde le sait », lance-t-il. S’il ne s’inquiète pas pour l’avenir du Festival d’été, il est néanmoins surpris de voir que personne ne lui a encore succédé. « La mécanique est là, mais ça va prendre du leadership et de la vision. » La situation fait ressortir le besoin d’une formation spécifique sur l’organisation d’événements. Comme il n’existe pas de programme en la matière, cela fait en sorte que « beaucoup s’improvisent, et on voit ce que ça donne. Les bons DG de festivals, j’en ai côtoyé et identifié, des gens qui ont vraiment la bonne tête pour ça, mais je n’en connais pas 25. » Sans formation, il n’y a pas de pépinière pour la relève. « Il y a encore du travail à faire là-dessus, tranche M. Gélinas. Quand même, une grosse firme de chasseurs de têtes n’est pas capable d’en trouver... »