Dans nos archives: les «suppôts de satan» au Colisée

Le 12 janvier 1983, le groupe rock Kiss donnait son premier spectacle dans la ville de Québec, à l’occasion de la tournée Creatures of the night, au grand dam des pentecôtistes. Un total de 10 000 fidèles euphoriques se sont entassés au Colisée afin d’assister à cet imposant déploiement visuel sous une pluie de décibels.

Au même moment, au Carrefour Chrétien de la Capitale sur le boulevard Lebourgneuf, 400 pentecôtistes unissaient leurs prières afin de chasser les forces sataniques qui pourraient se déployer pendant le spectacle de Kiss. Selon la porte-parole du Carrefour à l’époque, Mme Constance Cimon, le groupe américain est dominé par Satan.

Photo d'archives, Willie Lapointe

Pour les pentecôtistes de ce moment, Kiss est une source directe du mal chez les jeunes, et leurs chansons suggèrent la perversion sexuelle et la bestialité, sans oublier leur maquillage qui rappelle le diable. D’après eux, le groupe anime des sentiments de suicide, de mort, de sexe à outrance et de dépravation de toutes sortes.

Prière et appels à la bombe

Malgré les prières et deux appels à la bombe, l’un à la police de Québec et l’autre au Journal, la troupe de Gene Simmons, Paul Stanley, Vinnie Vincent et Eric Carr a ébloui les amateurs avec son jeu théâtral et ses effets scéniques édifiants.

Lors d’un solo de batterie, le char d’assaut futuriste sur lequel était installé le batteur Carr s’est avancé sur la scène, pointant son canon qui crachait des explosions, allant même jusqu’à éclater quatre enceintes acoustiques en fin de prestation.

Comme disaient des spectateurs à la sortie du Colisée en 1983 : « Les pentecôtistes ont manqué un maudit bon show. »

Pour tous les nostalgiques et les nouveaux fans, les membres de Kiss, ornés de leur maquillage, seront de retour à Québec pour leur tournée d’adieu End of the Road, le 2 avril 2019 au Centre Vidéotron.

- Texte et recherche : Stéphane Villeneuve