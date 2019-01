Game of Thrones: un nouveau teaser est là et ça ne semble pas bien aller pour les Stark

Une nouvelle bande-annonce pour la huitième et dernière saison de Game of Thrones vient d'être dévoilée par HBO et l'avenir ne semble pas rose pour le clan Stark.

On y voit Jon Snow déambulant dans le caveau familial à Winterfell, passant devant la statue de sa mère, Lyanna Stark.

On entend sa voix, suppliant quelqu'un de protéger son fils.

Sansa passe ensuite devant la statue de sa mère, Catelyn.

«Toute cette horreur qui s'est abattue sur ma famille, tout ça parce que je ne pouvais pas aimer un enfant orphelin», l'entend-on se lamenter.

Jon regarde ensuite la statue de son père, Ned, qui lui rappelle que même s'il n'a pas son nom, son sang coule dans ses veines et qu'il est un véritable Stark.

Arya, Jon et Sansa se rejoignent ensuite au bout du caveau, où - surprise! - les attendent leurs propres statues. Un brouillard de glace semble ensuite se faufiler dans toutes les allées et les frangins brandissent leurs épées devant cette menace qui paraît inexorable.

Qu'en pensez-vous? Les Stark survivront-ils à la saison 8 de Game of Thrones?